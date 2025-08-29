السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعبون خطفوا الأنظار.. وآخرون خيّبوا الآمال في «أول جولتين»

لاعبون خطفوا الأنظار.. وآخرون خيّبوا الآمال في «أول جولتين»
29 أغسطس 2025 17:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)
شهدت انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم تبايناً في مستوى اللاعبين، حيث خطف بعضهم الأنظار، وتألقوا بصورة لافتة، وخالف آخرون التوقعات وخيّبوا الآمال بصورة كبيرة، ونال زايد الحمادي حارس الوحدة «شهادة الإجادة» ويُعد من الوجوه التي تألقت مع «العنابي» في الظهور الأول والثاني بالبطولة، وحافظ الحمادي على نظافة شباكه في المباراتين، ونجح في التصدي لأكثر من 5 فرص محققة أمام عجمان وشباب الأهلي.
ووقع الاختيار على زايد الحمادي لحراسة مرمى «أصحاب السعادة» لغياب محمد الشامسي الحارس الأساسي عن الفريق لفترة، ونجح الحمادي في إثبات نفسه والتألق بشكل لافت، ليحجز مكانه بقوة، ويجعل مهمة عودة الشامسي صعبة، في ظل المنافسة الشرسة بين الحارسين التي تصب في مصلحة الوحدة.
وكذلك ظهر خالد توحيد حارس الشارقة بشكل أكثر من رائع، وحصد لقب أكثر الحراس تصدياً للكرة في أول جولتين بسبعة تصديات، وأكد حارس «الملك» أنه بإمكان الفريق الاعتماد عليه، في ظل غياب عادل الحوسني الحارس الأساسي.
وعلى مستوى اللاعبين، ظهر طارق تيسوداني لاعب خورفكان بمستوى جيد، ونجح في صناعة هدفين من أصل 4 أهداف سجلها الفريق خلال مباراتي الجولتين الأولى والثانية، وكذلك إبراهيما ديارا لاعب الوحدة ظهر بمستوى متميز، وخطف الأنظار بمراوغاته الرائعة، وكان من بين أكثر اللاعبين في المراوغات الناجحة «6 مرات».
أما أبرز اللاعبين الذين لم يظهروا بصورة قوية في أول جولتين، وخيبوا الآمال، الأوزبكي أكمل موزغوفوي لاعب وسط بني ياس الذي لم يقدم شيئاً مع زملائه الأجانب الجدد، وهم قودوين القادم من الدوري السعودي، وكذلك كايك بيريرا، حيث تعرض «السماوي» لخسارتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخ مشاركة الفريق في «عصر الاحتراف».

