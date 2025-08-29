السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
إدارة الحمرية تناقش خطط الموسم الجديد

إدارة الحمرية تناقش خطط الموسم الجديد
29 أغسطس 2025 18:00

 
الشارقة (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي الحمرية اجتماعاً برئاسة حميد الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي، وناقش الاجتماع سُبل دعم الفريق الأول، حتى يعود كمنافس بارز على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، بما يوازي طموحات الجمهور.
وتم الوقوف على استعدادات الفرق الرياضية بألعابها الفردية والجماعية لمنافسات الموسم الجاري، فضلاً عن استعراض المشاريع التطويرية والاستثمارية، التي يعتزم النادي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ووجّه حميد الشامسي بضرورة تكاتف الجهود وتوفير البيئة المثالية لمنتسبي النادي والأجهزة الفنية والإدارية، بما يسهم في تحقيق الأهداف، ويعزّز مكانة النادي.

