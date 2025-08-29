مشاركة كبيرة في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بنادي شباب الأهلي بدبي، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية المحلية، ونخبة من الأبطال المصنفين على مستوى الدولة.

وتشهد البطولة نزالات في أربع فئات رئيسة هي: الكبار «فوق 18 عاماً»، والشباب «تحت 18 عاماً»، والناشئين «تحت 16 عاماً»، والأشبال «تحت 14 عاماً»، وتقام السبت المرحلة التأهيلية، على أن تستكمل الأحد بالنزالات النهائية، وتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة.

وأكد يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن بطولة كأس نائب رئيس الدولة تحظى بمكانة خاصة في أجندة بطولات الاتحاد، حيث تمثل محطة أساسية لصقل مهارات اللاعبين، وتعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة على الصعيد المحلي.

وقال: «النسخة الثامنة من البطولة شهدت استعدادات قوية من مختلف الأندية، ونحن على ثقة بأن المنافسات ستحفل بمستويات فنية عالية تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه اللعبة».

وقال زايد الكعبي، مدرب نادي العين: «يدخل النادي منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس نائب رئيس الدولة بطموحات كبيرة، خاصة بعد النجاحات التي حققناها في النسخة الماضية بحصد لقبي فئة تحت 14 وفئة 18 عاماً، هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري، وتمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة تقديم مستويات قوية هذا العام».

وشهدت النسخة السابعة من البطولة منافسات قوية انتهت بتتويج نادي العين بلقب فئتي الأشبال «تحت 14 عاماً» والشباب «تحت 18 عاماً»، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبني ياس والجزيرة، بينما حسم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة الناشئين تحت 16 عاماً، متفوقاً على بني ياس والعين، فيما حافظ نادي الوحدة على لقب فئة الكبار متقدماً على العين وبني ياس.