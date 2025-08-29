«شطرنج الشارقة» يشارك في بطولات عالمية



الشارقة (الاتحاد)

يشارك صقر عيسى ومحمد راشد لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن صفوف منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة العالم للشطرنج تحت 8 و10 و12 سنة التي ستقام خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبلين بمدينة ألماتي، في كازاخستان.كما يشارك الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب النادي ومنتخبنا الوطني في النسخة الرابعة من بطولة جراند سويس للرجال والسيدات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج، وتقام في مدينة سمرقند في أوزبكستان خلال الفترة من 3 إلى 15 سبتمبر المقبل، وتجمع نخبة من أقوى لاعبي الشطرنج في العالم، حيث يتنافسون في بطولة بنظام السويسري الكلاسيكي من 11 جولة، وتقام البطولة كل عامين وتعد جزءاً من التصفيات المؤهلة لبطولة العالم 2026، وتبلغ جوائزها 855 ألف دولار.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن مشاركة لاعبي النادي في بطولات عالمية تمثل ترجمة لاستراتيجية النادي في رعاية الموهوبين وتدريب اللاعبين والوصول بهم إلى أعلى المستويات الفنية.