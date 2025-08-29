السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
عبدالعزيز بن حميد يستقبل بطل العالم في الشطرنج

عبدالعزيز بن حميد يستقبل بطل العالم في الشطرنج
29 أغسطس 2025 16:06

 
عجمان (وام)
استقبل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالديوان الأميري، بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، مشيداً بما حققه من إنجازات عالمية رسّخت مكانته كأحد أبرز أساطير اللعبة في العصر الحديث.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أنّ رياضة الشطرنج تمثل قيمة فكرية وثقافية، بما تحمله من دور مهم في تنمية مهارات التحليل والإبداع، لافتاً إلى أنّها تسهم في صقل العقول، وتمنح الشباب قدرات معرفية كبيرة في التخطيط وحل المشكلات.
وأضاف، أنّ أبطال الرياضة قدوة ملهمة، وتجسّد قصص نجاحهم معنى العمل الجاد والإصرار، وهي قيم نحرص على غرسها في مجتمعنا وشبابنا، وأشار إلى أنّ استضافة أبطال عالميين بحجم ماجنوس كارلسن، يعزز مكانة عجمان على خريطة السياحة الرياضية الدولية، ويبرز مقوماتها كوجهة جاذبة لعشاق الرياضة.
من جانبه، أعرب كارلسن عن إعجابه بالتطور الذي تشهده عجمان، وبما تمتلكه من منشآت رياضية متقدمة وعصرية، داعياً الشباب للاستفادة من هذه البيئة المتميزة لتحقيق طموحاتهم.
يذكر أنّ ماجنوس كارلسن يعد من أساطير لعبة الشطرنج، إذ توّج بعدد من ألقاب بطولات العالم الكلاسيكية والسريعة، ويجسّد نموذجاً للاعب المحترف الذي صنع بصمة في تاريخ الرياضة الفكرية، وترك في كل رقعة شطرنجية حول العالم إنجازاً يحكي مسيرته الاستثنائية.
حضر اللقاء سليمان الفهيم رئيس اتحاد الشطرنج سابقاً، وحمد تريم الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان للشطرنج، ومحمد سليمان الفهيم نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة محمد الفهيم القابضة، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وأحمد الرئيسي مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

