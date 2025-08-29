السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألفريد تتوّج بذهبية سباق 100 متر في لقاء زيوريخ

ألفريد تتوّج بذهبية سباق 100 متر في لقاء زيوريخ
29 أغسطس 2025 16:10

 

زيوريخ (أ ف ب)
توجت البطلة الأولمبية جوليان ألفريد من جزيرة سانت لوسيا بسباق 100 م للسيدات في نهائي لقاء زيوريخ لألعاب القوى ضمن الدوري الماسي أمس، وسجّلت ألفريد التي أحرزت الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ وطنها الصغير خلال أولمبياد باريس العام الماضي، زمناً قدره 10.76 ث على مضمار ملعب ليتزيجروند.
وحلّت الجامايكية تيا كلايتون ثانية بزمن 10.84 ث، فيما أكملت البريطانية دينا آشر سميث منصة التتويج بتسجيلها 10.94 ث، وكانت العدّاءة العاجية المخضرمة ماري جوزيه تا لو سميث قد استُبعدت في البداية بسبب انطلاقة خاطئة.
وفي الانطلاقة الثانية، حافظت ألفريد على ضغطها حتى خط النهاية لتنتزع فوزاً رائعاً شكّل أفضل دفعة معنوية قبل خوضها بطولة العالم المقررة في طوكيو بين 13 و21 سبتمبر، وقالت ألفريد «تجاوزت الأسئلة حول إصاباتي، وأشعر أن هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به».
وأضافت «هذا السباق الأول لي منذ خمسة أسابيع لذا فإن هذا خطوة للأمام بالنسبة لي. الآن أنا أعمل على بعض الأمور قبل طوكيو. لديّ فريق رائع وقد ساعدوني مثل الإعلام والضغط»، وتابعت «أشعر بأنني أريد ذهبية أخرى في تشكيلتي. الموسم كان طويلاً، لكن اللقاءات الأجمل بالنسبة لي كانت في لندن وموناكو».
وفي سباق 200 م، تمكّن العداء الأميركي نواه لايلز من الحفاظ على رباطة جأشه وتجاوز البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوجو، وقطع لايلز خط النهاية بزمن 19.74 ث محققاً لقبه السادس في الدوري الماسي.
وحلّ تيبوجو ثانياً بفارق جزأين من الثانية، فيما جاء الدومينيكاني ألكسندر أوجاندو ثالثاً بزمن 20.14 ث.

