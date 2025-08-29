«الأمر نهائي».. ليفاندوفسكي يعود مجدداً لقيادة منتخب بولندا

وارسو (د ب أ)

تم الإعلان اليوم الجمعة أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، سيعود لقيادة منتخب بلاده مجدداً.

وذكر الاتحاد البولندي لكرة القدم عبر حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن المدرب الجديد يان أوربان اختار ليفاندوفسكي للتواجد ضمن قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهتي هولندا وفنلندا بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 الشهر المقبل.

وقال أوربان في منشور آخر بحساب الاتحاد: «أود أن نبدأ المعسكر التدريبي بسجل نظيف. سيكون روبرت ليفاندوفسكي قائدا للمنتخب البولندي. لقد عينت بيوتر زيلينسكي نائبا لقائد الفريق. وتم إبلاغ اللاعبين بذلك بالفعل».

وأشار أوربان: «الأمر نهائي، واعتبر مسألة شارة القيادة منتهية». كان المدرب السابق ميشال بروبيرز قرر سحب شارة القيادة من ليفاندوفسكي في يونيو الماضي، وقام بتعيين زيلينسكي قائدا للفريق، فيما صرح ليفاندوفسكي بأنه لن يلعب مجددا طالما بقي بروبيرز في منصبه.

وتقدم بروبيرز باستقالته بسبب هذه القضية، التي ألقت بظلالها على لقاء الفريق ضد فنلندا قبل شهرين، الذي انتهى بخسارة منتخب بولندا، عندما قرر ليفاندوفسكي الغياب عن الفريق لحاجته إلى الراحة في ذلك الوقت. وشارك ليفاندوفسكي في 158 مباراة دولية وسجل 85 هدفاً، وكلاهما رقمان قياسيان للمنتخب البولندي.