المطيوعي يهدي الإمارات ذهبية آسيا للمضمار في سباق المطاردة



أبوظبي (الاتحاد)

حقق نجم منتخب الدراجات محمد المطيوعي إنجازاً تاريخياً، بتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليؤكد حضوره المميز ويهدي الإمارات ذهبية ثمينة في المحفل القاري.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشاركته بتحقيق الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية للفرق، بعدما تألق الرباعي المكوّن من محمد المطيوعي، أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، ليضيف إنجازاً جديداً يرفع حصيلة الدراجة الإماراتية إلى ميداليتين بواقع ذهبية وفضية حتى الآن.

وتتواصل منافسات كأس آسيا للمضمار خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الجاري، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين نخبة الدراجين الآسيويين، فيما يواصل المنتخب الإماراتي مشواره بثقة وطموح لتعزيز رصيده من الميداليات.

ويشارك المنتخب في البطولة بتشكيلة تضم: أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، عبدالعزيز الهاجري، محمد المطيوعي، يوسف أميري، عبدالله الهاشمي، علي ناصيرائي، وسيف الغاوي، وذلك تحت إشراف المدرب بدر ثاني، ومدير المنتخبات محمد بن شفيع.