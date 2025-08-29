السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المطيوعي يهدي الإمارات ذهبية آسيا للمضمار في سباق المطاردة

المطيوعي يهدي الإمارات ذهبية آسيا للمضمار في سباق المطاردة
29 أغسطس 2025 16:32

 
أبوظبي (الاتحاد)
حقق نجم منتخب الدراجات محمد المطيوعي إنجازاً تاريخياً، بتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق المطاردة الفردية، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس آسيا للمضمار، المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليؤكد حضوره المميز ويهدي الإمارات ذهبية ثمينة في المحفل القاري.
وكان المنتخب الوطني قد استهل مشاركته بتحقيق الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية للفرق، بعدما تألق الرباعي المكوّن من محمد المطيوعي، أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، وعبدالعزيز الهاجري، ليضيف إنجازاً جديداً يرفع حصيلة الدراجة الإماراتية إلى ميداليتين بواقع ذهبية وفضية حتى الآن.
وتتواصل منافسات كأس آسيا للمضمار خلال الفترة من 28 حتى 31 أغسطس الجاري، وسط أجواء حماسية ومنافسة قوية بين نخبة الدراجين الآسيويين، فيما يواصل المنتخب الإماراتي مشواره بثقة وطموح لتعزيز رصيده من الميداليات.
ويشارك المنتخب في البطولة بتشكيلة تضم: أحمد المنصوري، عبدالله الحمادي، عبدالعزيز الهاجري، محمد المطيوعي، يوسف أميري، عبدالله الهاشمي، علي ناصيرائي، وسيف الغاوي، وذلك تحت إشراف المدرب بدر ثاني، ومدير المنتخبات محمد بن شفيع.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يتوج بالمرحلة السادسة من طواف إسبانيا
منتخب الدراجات يحرز فضية المطاردة في كأس آسيا للمضمار
الدراجات
الدراجات الهوائية
منتخب الدراجات
بطولة آسيا للدراجات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©