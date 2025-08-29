استبعاد أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا



لندن (رويترز)

استبعد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد من قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتي أندورا وصربيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وعاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس إلى التشكيلة، بينما تم استدعاء كل من إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وجيد سبينس لاعب توتنهام هوتسبير إلى المنتخب الأول للمرة الأولى.

لكن لم يكن هناك مكان لجاك جريليش، الذي تألق بالفعل خلال انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي. واستبعد كايل ووكر وإيفان توني من تشكيلة توخيل.

وتلعب إنجلترا أمام أندورا في فيلا بارك في السادس من سبتمبر ثم صربيا بعدها بثلاثة أيام في بلجراد.

وفيما يلي التشكيلة: في حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد، مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامنتو، جيد سبينس، جون ستونز، لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روجرز، آدم وارتون، مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.