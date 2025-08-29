السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

استبعاد أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا

استبعاد أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا
29 أغسطس 2025 16:45

 
لندن (رويترز)
استبعد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ريال مدريد من قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتي أندورا وصربيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وعاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس إلى التشكيلة، بينما تم استدعاء كل من إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وجيد سبينس لاعب توتنهام هوتسبير إلى المنتخب الأول للمرة الأولى.
لكن لم يكن هناك مكان لجاك جريليش، الذي تألق بالفعل خلال انتقاله إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي. واستبعد كايل ووكر وإيفان توني من تشكيلة توخيل.
وتلعب إنجلترا أمام أندورا في فيلا بارك في السادس من سبتمبر ثم صربيا بعدها بثلاثة أيام في بلجراد.
وفيما يلي التشكيلة: في حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد، مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامنتو، جيد سبينس، جون ستونز، لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روجرز، آدم وارتون، مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.

أخبار ذات صلة
توخيل يتفادى «المشاعر المختلطة» في إنجلترا!
لوكاكو يصدم بلجيكا!
منتخب إنجلترا
توماس توخيل
ترينت ألكسندر أرنولد
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©