السبت 30 أغسطس 2025
شفيونتيك وسينر يبلغان الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز

شفيونتيك وسينر يبلغان الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز
29 أغسطس 2025 16:48

 
نيويورك (أ ف ب)
بلغت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة ثانية عالمياً، الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد مباراة شاقة تغلبت فيها على الهولندية سوزان لامينس 6-1 و4-6 و6-4.
وستلعب شفيونتيك المتوجة باللقب عام 2022، مع الروسية آنا كالينسكايا الـ29 من أجل مقعد في ثمن النهائي.
قالت بعد الفوز الأخير «لم تكن مباراة سهلة. ارتكبت بعض الأخطاء».
وأضافت «شعرت بأن الأمر يعتمد عليّ، إن ارتكبت الأخطاء أم لا. في بعض الأحيان فعلت ذلك. ربما توترت قليلاً في المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة بمثابة العودة إلى البداية وعليك أن تبدأ من جديد».
ومن بين المصنفات الأخريات اللواتي تقدمن كانت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، البرازيلية بياتريز حداد مايا والتشيكية ليندا نوسكوفا.
ولدى الرجال، واصل الإيطالي يانيك سينر مشواره بهدف الفوز باللقب للمرة الثانية تواليا، إثر تغلبه السهل على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-3 و6-2 و6-2 ليبلغ الدور الثالث، وسيلعب سينر الذي وصل إلى نهائي ثلاث من البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم وفاز ببطولتي أستراليا وويمبلدون وخسر أمام الإسباني كارلوس ألكارس في فرنسا، مع الكندي دينيس شابوفالوف (27) السبت.
ويأمل سينر بأن يصبح أول لاعب ينجح في الدفاع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز منذ السويسري روجيه فيدرر الذي فاز بخمس بطولات متتالية.
وتأهل الروسي أندريه روبليف (15) بعد فوزه على الأميركي تريستان بويير بصعوبة 6-3 و6-3 و5-7 و7-6 (7/4)، كما لحق به الإيطالي لورنتسو موزيتي العاشر بعد فوزه السهل على البلجيكي دافيد جوفين 6-4 و6-0 و6-2.

فلاشينج ميدوز
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الجراند سلام
إيجا شفيونتيك
