الرياضة

كومباني قبل مواجهة أوجسبورج: «لدينا الكثير من الجودة»

29 أغسطس 2025 16:58


ميونخ (د ب أ)
أكد فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أن لاعبيه مستعدون للظهور بشكل جيد عندما يحل الفريق ضيفاً على أوجسبورج، السبت، في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وظل أوجسبورج مصدر إزعاج لبايرن خلال الفترة الأخيرة، والآن أصبح الفريق يمتلك مدرباً جديداً هو ساندرو فاجنر، مهاجم بايرن السابق، ومساعد مدرب المنتخب الألماني.
وقال كومباني للصحفيين الجمعة: «من المثير دائماً قدوم مدرب جديد. هناك أفكار جديدة وتحديات جديدة لنا. لا أعرف فاجنر شخصياً، ولا أعرف ما قام به في الماضي»، وأشار المدرب البلجيكي إلى أنه يتوقع مواجهة قوية بغض النظر عن استعداد لاعبيه.
وأضاف كومباني: «افترض دائماً أن كل فريق يلعب ضد بايرن يشعر وكأنه يسعى للفوز باللقب. لكن لا يمكن الاستهانة بمدى شغفنا للفوز، ومدى استعدادنا لهذه المباراة». وتابع: «لدينا الكثير من الجودة، لكننا لا نريد أن يتم الحكم علينا بناء على كفاءتنا فقط. أساسنا هو العمل الجاد، والكفاح، واللاعبون المستعدون لبذل أقصى جهد. نطبق مبادئنا الأساسية في كل مباراة، وهي التعطش للفوز، وهو ما سنقوم به غداً أيضاً». وافتتح بايرن مشواره في بوندسليجا هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه لايبزج 6 / صفر، لكنه اقتنص فوزاً صعباً 3 / 2 من ملعب مضيفه فيهن فيسبادن، أحد أندية الدرجة الثالثة، بالدور الأول لكأس ألمانيا. وفي المقابل، حقق أوجسبورج بداية موفقة أيضاً ببوندسليجا، عقب فوزه 3 / 1 على مضيفه فرايبورج.
وشدد كومباني في ختام حديثه «آمل أن نكرر أداء مباراة لايبزج لنحظى بأفضل فرصة للفوز».

