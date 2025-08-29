بايرن يعترف: الدوري الإنجليزي «في مستوى آخر مالياً»



برلين (د ب أ)

اعترف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بعدم قدرته على منافسة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مالياً، لكنه أكد على أنه «ناد جذاب للغاية» حيث يمكن للاعبين المنضمين إليه الفوز بالألقاب.

وأجرى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، وفينسنت كومباني، المدير الفني للفريق تقييما، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يستعد فيه فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للإعلان رسمياً عن ضم نيك فولتمايد، مهاجم شتوتجارت الألماني، مقابل 90 مليون يورو (105 ملايين دولار).

وكان فولتمايد هدفاً أساسياً لبايرن، حامل لقب الدوري الألماني، من أجل تعزيز قدراته الهجومية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن الفريق البافاري لم يتمكن من التوصل لاتفاق مع شتوتجارت من أجل ضم اللاعب الشاب.

ورفض شتوتجارت ثلاثة عروض مالية من بايرن لضم فولتمايد، فيما كشفت تقارير إخبارية أن آخرها كان في حدود 60 مليون يورو. وفي وقت سابق هذا الصيف، رفض صانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز الانضمام لبايرن، مفضلاً الانتقال إلى ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 150 مليون يورو.

وأكد فرويند في حديثه للصحفيين قبل لقاء بايرن مع مضيفه أوجسبورج بالدوري الألماني السبت «من المهم جداً أن ترى عدد اللاعبين الكبار الذين انتقلوا من الدوري الألماني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وكذلك الأموال الضخمة التي تم إنفاقها في تلك الصفقات».

وكشف فرويند «أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لديها فرص هائلة. ليس فقط ناديين أو ثلاثة، بل العديد منها. نيوكاسل ناد جيد، لكنه لم يكن ضمن أفضل الأندية في السنوات الأخيرة. هذا يوضح حجم الأموال التي يتم إنفاقها. إنه أمر مبالغ فيه».

واشار فرويند: «الدوري الإنجليزي الممتاز لديه العديد من الأمور التي تصب في مصلحته، وهو دوري آخر من الناحية المالية. لكننا في بايرن جيدون للغاية ونعي دورنا». وشدد فرويند على أن «بايرن ناد كبير وجذاب للغاية. يمكن للاعبين الفوز بالألقاب والمنافسة في المسابقات القارية. الأمر دائماً يتوقف على رغبة اللاعب وتفضيله الانتقال لناد عن الآخر».

وشهد الدوري الألماني هجرة واسعة النطاق لأبرز لاعبيه للدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الحالية. وانضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو، كما انتقل بنيامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو، وكان من المقرر أن يرحل زميله في فريق لايبزج، تشافي سيمونز، إلى توتنهام هوتسبير مقابل 60 مليون يورو على الأقل، على سبيل المثال لا الحصر.

من جانبه، تعاقد بايرن مع الجناح الكولومبي الدولي لويس دياز من ليفربول مقابل نحو 70 مليون يورو، لكن إدارة النادي وضعت شرطاً في المهاجم الإضافي المطلوب ضمه وهو أنه لا يمكن التعاقد معه إلا على سبيل الإعارة. من جانبه، صرح كومباني: «الأمر يتعلق بالمال. صعدت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع بيرنلي وحصلت على عائدات تلفزيونية أعلى بكثير، تصل إلى 100 مليون يورو».

وحذر المدرب البلجيكي قائلاً: «أي فريق صاعد في إنجلترا سيملك ثروة تعادل ثروة أحد أفضل سبعة أو ثمانية فرق في الدوري الألماني. على رابطة بوندسليجا إيجاد طريقة للحفاظ على تنافسية المسابقة».