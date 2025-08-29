السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رولينج كورت» بطل الجينيز.. انتهت قصة «المهر الرائع»

«رولينج كورت» بطل الجينيز.. انتهت قصة «المهر الرائع»
29 أغسطس 2025 17:57


عصام السيد (أبوظبي)
نفق مهر جودلفين «رولينج كورت»، الفائز بسباق 2000 جينيز لهذا العام، إثر مضاعفات ناجمة عن مرض التهاب الحافر، وقال مدربه تشارلي أبلبي: «يشعر الجميع في جودلفين بحزن عميق لفقدان رولينج كورت لقد قدم للجميع يوماً رائعاً في نيوماركت مايو الماضي، وسنفتقده بشدة، أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذه».
وقدم «رولينج كورت» لجودلفين يوماً لا يُنسى في سباق نيوماركت الكلاسيكي في مايو، عندما تغلب على «فيلد أوف جولد» بفارق نصف طول، ولم يخرج من الإطار في جميع مشاركاته الست.
ما هو التهاب الحافر؟
التهاب الحافر هو التهاب في الأنسجة الرخوة في حافر الحصان، مما قد يجعل عظمة القدم غير مستقرة ويسبب ألماً شديداً يُقدر أن واحداً من كل عشرة خيول ومهور صغيرة يُعاني من هذه الحالة كل عام، على الرغم من أن الحالات ليست مميتة دائماً.
 

أخبار ذات صلة
«دبي لسباق الخيل» يجدّد شراكته مع «دي بي ورلد»
اختبار كلاسيكي ينتظر «حصان العمر» في كأس البريدرز
جودلفين
سباقات الخيول
مضمار نيوماركت
خيول جودلفين
خيول الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©