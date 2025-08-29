«رولينج كورت» بطل الجينيز.. انتهت قصة «المهر الرائع»



عصام السيد (أبوظبي)

نفق مهر جودلفين «رولينج كورت»، الفائز بسباق 2000 جينيز لهذا العام، إثر مضاعفات ناجمة عن مرض التهاب الحافر، وقال مدربه تشارلي أبلبي: «يشعر الجميع في جودلفين بحزن عميق لفقدان رولينج كورت لقد قدم للجميع يوماً رائعاً في نيوماركت مايو الماضي، وسنفتقده بشدة، أود أن أشكر جميع أعضاء الفريق الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذه».

وقدم «رولينج كورت» لجودلفين يوماً لا يُنسى في سباق نيوماركت الكلاسيكي في مايو، عندما تغلب على «فيلد أوف جولد» بفارق نصف طول، ولم يخرج من الإطار في جميع مشاركاته الست.

ما هو التهاب الحافر؟

التهاب الحافر هو التهاب في الأنسجة الرخوة في حافر الحصان، مما قد يجعل عظمة القدم غير مستقرة ويسبب ألماً شديداً يُقدر أن واحداً من كل عشرة خيول ومهور صغيرة يُعاني من هذه الحالة كل عام، على الرغم من أن الحالات ليست مميتة دائماً.

