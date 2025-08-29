بني ياس والهلال السعودي مسك ختام «عام المجتمع للطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تختتم السبت منافسات بطولة «عام المجتمع 2025» للكرة الطائرة، التي ينظمها ويستضيفها نادي بني ياس بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة الهلال السعودي، الزمالك المصري، ومنتخب الإمارات، على صالة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

وكانت الجولة الثانية من البطولة أقيمت الخميس، حيث واصل بني ياس تألقه بالفوز على منتخب الإمارات بثلاثة أشواط نظيفة، لينال لاعب «السماوي» محمد صقروه جائزة أفضل لاعب، فيما خطف الهلال السعودي فوزاً مثيراً على الزمالك المصري 3-2، وحصد أحمد يوسف لاعب الزمالك جائزة أفضل لاعب.

وتقام مساء الغد مباراتا منتخب الإمارات مع الزمالك (17:00)، تليها مواجهة بني ياس مع الهلال السعودي (19:00)، وسط حضور جماهيري متوقع وتفاعل مع الفعاليات المصاحبة والجوائز اليومية للجماهير.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة مثلت محطة مهمة للتحضيرات قبل انطلاق الموسم الجديد، وفرصة للاحتكاك بين نخبة من الأندية والمنتخبات، بما يعزز القيمة الفنية والتنظيمية للحدث.