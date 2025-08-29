«دبي لسباق الخيل» يجدّد شراكته مع «دي بي ورلد»



دبي (وام)

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، تجديد شراكته مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لمدة خمس سنوات، لتواصل رعايتها الرسمية لسباق دبي تيرف من الفئة الأولى (Group 1) البالغة جوائزه 5 ملايين دولار، والذي يعد أحد أبرز سباقات أمسية كأس دبي العالمي.

ويعد السباق أحد أبرز 6 سباقات من الفئة الأولى ضمن أمسية كأس دبي العالمي، وتُوّج به العام الماضي الجواد الياباني سول راش.

وستقام النسخة الثلاثون من كأس دبي العالمي يوم السبت 28 مارس 2026 على مضمار ميدان، بمشاركة نخبة من أفضل الخيول والفرسان حول العالم.

وتعد «دي بي ورلد» شريكاً رئيساً لنادي دبي لسباق الخيل منذ عشرة أعوام، حيث أسهمت في تطوير مضمار ميدان ودعم مكانته كوجهة عالمية لسباقات الخيل، وتشمل رعايتها أيضاً ليلتين من السباقات ضمن «كرنفال دبي لسباقات الخيل»، الذي يمتد على مدى خمسة أشهر وينطلق في 7 نوفمبر 2025.