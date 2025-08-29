أموريم يفجر المفاجأة: فكرت في الرحيل عن مانشستر يونايتد



لندن (أ ف ب)



أقرّ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، البرتغالي روبن أموريم أنه فكّر في الرحيل عن «الشياطين الحمر»، كاشفاً بعدما تعرض لانتقادات لاذعة بسبب النتائج المخيبة أنه يكره لاعبيه أحياناً.

أثار أموريم تكهنات حيال إمكانية مغادرة ملعب «أولد ترافورد» خلال مقابلة غامضة، بعد هزيمة اليونايتد المهينة بركلات الترجيح 11-12 أمام جريمسبي من الدرجة الرابعة، بعد التعادل 2-2 في الدور الثاني من كأس الرابطة.

دفعت خسارة اليونايتد أموريم (40 عاماً) للتصريح قائلاً: «يجب تغيير شيء ما» بعد البداية البطيئة للموسم، إذ خسر فريق أمام أرسنال 0-1 وتعادل مع فولهام 1-1 في أول مباراتين له في الدوري الممتاز قبل السقوط أمام جريمسبي.

تولى المدرب السابق لسبورتينج لشبونة المهام الفنية في اليونايتد منذ نوفمبر الماضي، لكنه يواجه مشكلة كبيرة بعد أسوأ نتيجة يحققها النادي في الدوري منذ موسم 1973-1974 في الموسم الماضي، عندما حلّ في المركز الخامس عشر.

وتزداد الضغوطات على أموريم في حال لم يحقق فريقه نتيجة جيدة أمام بيرنلي الصاعد حديثاً السبت، على الرغم من أنه لا يزال يحظى بدعم جيم راتكليف، الشريك في ملكية مانشستر يونايتد.

قال أموريم: «في كل مرة نتلقى فيها هزيمة كهذه في المستقبل، سأكون هكذا، أحياناً أقول إني أكره اللاعبين، وأحياناً أحبهم، وأحياناً أدافع عنهم، وأحياناً أعتقد أنني لا أستطيع».

وأضاف: «هذه طريقتي في التعامل مع الأمور، وسأكون كذلك، شعرت في تلك اللحظة بإحباط شديد وضيق شديد، أحياناً أرغب في الاستقالة، وأحياناً أرغب في البقاء هنا لعشرين عاماً».

وتابع: «أحياناً أحب أن أكون مع اللاعبين، وأحياناً لا أرغب في ذلك، عليّ أن أتحسن في ذلك، سيكون الأمر صعباً، لكني الآن أركز على المباراة القادمة».

وأكد المدرب البرتغالي إنه شعر برغبة في الرحيل عن اليونايتد بعد هزيمة جريمسبي، لكنه يركز الآن على انتشال فريقه من عثرته الأخيرة «شعرت بذلك بعد المباراة، لا أشعر به الآن، لذا الأمر أشبه بذلك، أعتقد أن هذا هو أصعب جزء من الهزيمة».

وأردف: «أحياناً لا تكون النتيجة هي الأهم، بل طريقة خسارتنا أو تعادلنا، هذا هو الشيء الذي يصعب تقبله، لأننا نستطيع تقديم أداء أفضل، أعرف، مرة أخرى، أن هناك الكثير من الأشخاص أصحاب الخبرة يتحدثون عن الطريقة التي يجب أن أؤدي بها مع وسائل الإعلام، وأن أكون أكثر ثباتاً وهدوءاً، لن أكون كذلك».

شكّلت الخسارة اليونايتد أمام غريمسبي ضربة موجعة لأموريم الذي أنفق 269 مليون دولار لاستقدام المهاجمين الكاميروني براين مبومو، البرازيلي ماتيوس كونيا والسلوفيني بنيامين شيشكو خلال فترة الانتقالات.

جاءت عملية إعادة هيكلة أموريم بعد هزيمة اليونايتد أمام توتنهام 0-1 في نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ما حرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

اعترف المدرب البرتغالي، الذي كان يحظى بتقدير كبير قبل انتقاله إلى إنجلترا، بأنه فوجئ بفشل اليونايتد في تطوير أدائه مقارنة بالموسم الماضي: «شعرت أننا قدمنا فترة تحضيرية جيدة للغاية، كنا نلعب بشكل أفضل، وكنا نحافظ على ثبات أدائنا».

وختم قائلاً: «لعبنا بشكل سيئ لمدة 30 دقيقة ضد فولهام، وهذا النوع من الأداء ضد جريمسبي كان بمثابة خيبة أمل كبيرة، لكنها الآن مباراة جديدة أمام بيرنلي، ونحن نركز على ذلك».