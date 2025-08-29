بالمر يغيب عن تشيلسي أمام فولهام

لندن (أ ب)



يستمر غياب كول بالمر، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لما بعد فترة التوقف الدولي، بسبب إصابة في الفخذ، وهي الإصابة التي أبعدته أيضاً عن التواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي.

ولم يشارك بالمر «23 عاماً» مع تشيلسي في المباراة، التي فاز فيها 5-1 على وستهام قبل أسبوع بعد أن شعر ببعض الآلام خلال فترة الإحماء قبل المباراة.

وسيغيب اللاعب عن مباراة فريقه أمام فولهام المقرر إقامتها السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي: «كول سيغيب» مشيراً إلى أن حالة اللاعب يتم متابعتها بشكل يومي.

ولم يقم توماس توخل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بضم بالمر في قائمة المنتخب الإنجليزي في مباراتي التصفيات المؤهلة للمونديال أمام أندورا في برمينجهام يوم 6 سبتمبر المقبل وأمام مضيفه المنتخب الصربي بعدها بثلاثة أيام.

وقال ماريسكا: «تحدثت مع توماس مرات قليلة، ولكن في النهاية هو قراره، لن يكون متاحاً في مباراة السبت، وهذا يظهر أن لديه بعض المشاكل».

ويلتقي تشيلسي مع برينتفورد يوم 13 سبتمبر المقبل بعد فترة التوقف الدولي.