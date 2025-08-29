السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرتيتا: «أوتار» ساكا مصدر قلق كبير!

أرتيتا: «أوتار» ساكا مصدر قلق كبير!
29 أغسطس 2025 19:31


لندن (أ ف ب)

يرى الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن الإصابات المتكررة في أوتار الركبة لدى بوكايو ساكا «مصدر قلق كبير»، بعد استبعاد الجناح الدولي لأسبوعين.
وتعرض اللاعب البالغ 23 عاماً لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال فوز أرسنال على ليدز يونايتد 5-0.
سبق لساكا أن غاب لثلاثة أشهر ونصف في الموسم الماضي بعد عملية جراحية في ديسمبر.
عاد من بعدها في أبريل وخاض 13 مباراة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة هذه المرة في ركبته اليسرى في ثاني ظهور له هذا الموسم.
قال أرتيتا «لا يحتاج إلى جراحة، ليست (الإصابة) سيئة كما السابقة، شعر بشيء، لذا سيغيب لبضعة أسابيع».
وأضاف: «لكنها بلا شك مسألة مثيرة للقلق، خصوصاً عندما نتحدث عن جناح ولاعب يدخل إلى تلك المنطقة كثيراً خلال مباراة كرة القدم، ويحتاج إلى تلك الانطلاقة، وذلك التغيير في الإيقاع والسرعة ليكون خطيراً بأقصى درجة ممكنة».
وأردف الإسباني «سنعرف أكثر حول أسباب ما حصل ونجعله أقوى، للأسف الإصابات هي جزء من مسيرة».
ومن الممكن أن يغيب سبعة لاعبين عن صفوف أرسنال في مواجهته مع البطل ليفربول الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري على ملعب أنفيلد.
وتأكد غياب كل من ساكا، البرازيلي جابريال جيسوس، الألماني كاي هافيرتس، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة القائد النروجي مارتن أوديجارد، الدنماركي كريستيان نورجارد، البلجيكي لياندرو تروسار وبن وايت.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ميكيل أرتيتا
بوكايو ساكا
