كريستال بالاس يتعاقد مع «جناح إسباني»

لندن (د ب أ)



عزز كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، خياراته الهجومية، عقب رحيل إيبيريشي إيزي، بعدما تعاقد مع الجناح الإسباني يريمي بينو من فياريال الإسباني، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها تصل إلى نحو 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).

ووقع بينو «22 عاماً» على عقد لمدة خمسة أعوام مع كريستال بالاس، ويمكن أن يشارك في مباراة كريستال بالاس أمام أستون فيلا المقرر إقامتها الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بينو، الذي سجل ثلاثة أهداف في 15 مباراة دولية، واختير في قائمة المنتخب الإسباني التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر، شارك في 170 مباراة مع فياريال، وسجل 22 هدفاً، ومرر 23 تمريرة حاسمة.

وساعد بينو الفريق الإسباني في الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في 2021 .

وقال رئيس نادي كريستال بالاس، ستيف باريش، للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «إنها أخبار رائعة أن يريمي - وهو موهبة شابة مثيرة، يملك بالفعل سجلاً متميزاً في كرة القدم المحلية والأوروبية والدولية - اختارنا كخطوة تالية في مسيرته».

وأضاف: «ومع موسم مثير ينتظر النادي، حيث سننافس في عدة بطولات، فهو لاعب ستقدر جماهير كريستال بالاس موهبته بشكل خاص - وأتطلع لرؤيته وهو يدخل الملعب».

وقال بينو، الذي انضم بعد يوم واحد من تأهل كريستال بالاس إلى مرحلة الدوري بدوري المؤتمر: «سعيد للغاية لوجودي هنا، كان حلماً بالنسبة لي أن آتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإلى نادٍ تاريخي مثل كريستال بالاس، وآمل أن أتمكن من مساعدة الفريق».