السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كريستال بالاس يتعاقد مع «جناح إسباني»

كريستال بالاس يتعاقد مع «جناح إسباني»
29 أغسطس 2025 19:37

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نكونكو يغادر تشيلسي إلى ميلان
سلوت: إيكيتيكي لديه القدرة على التحسن أكثر


عزز كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، خياراته الهجومية، عقب رحيل إيبيريشي إيزي، بعدما تعاقد مع الجناح الإسباني يريمي بينو من فياريال الإسباني، في صفقة ذكرت تقارير إعلامية أنها تصل إلى نحو 26 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار).
ووقع بينو «22 عاماً» على عقد لمدة خمسة أعوام مع كريستال بالاس، ويمكن أن يشارك في مباراة كريستال بالاس أمام أستون فيلا المقرر إقامتها الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بينو، الذي سجل ثلاثة أهداف في 15 مباراة دولية، واختير في قائمة المنتخب الإسباني التي شاركت في كأس العالم 2022 بقطر، شارك في 170 مباراة مع فياريال، وسجل 22 هدفاً، ومرر 23 تمريرة حاسمة.
وساعد بينو الفريق الإسباني في الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في 2021 .
وقال رئيس نادي كريستال بالاس، ستيف باريش، للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «إنها أخبار رائعة أن يريمي - وهو موهبة شابة مثيرة، يملك بالفعل سجلاً متميزاً في كرة القدم المحلية والأوروبية والدولية - اختارنا كخطوة تالية في مسيرته».
وأضاف: «ومع موسم مثير ينتظر النادي، حيث سننافس في عدة بطولات، فهو لاعب ستقدر جماهير كريستال بالاس موهبته بشكل خاص - وأتطلع لرؤيته وهو يدخل الملعب».
وقال بينو، الذي انضم بعد يوم واحد من تأهل كريستال بالاس إلى مرحلة الدوري بدوري المؤتمر: «سعيد للغاية لوجودي هنا، كان حلماً بالنسبة لي أن آتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وإلى نادٍ تاريخي مثل كريستال بالاس، وآمل أن أتمكن من مساعدة الفريق».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كريستال بالاس
فياريال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة الذيب علي الكتبي
29 أغسطس 2025
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
الأخبار العالمية
إجلاء نصف مليون شخص في البنجاب بسبب الأمطار الغزيرة
اليوم 15:53
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
الأخبار العالمية
بكين تتعهد بدعم الدور العالمي للأمم المتحدة
اليوم 15:49
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
لحماية المراهقين .. "ميتا" تعيد تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:28
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
الرياضة
سلمى المري تحصد ذهبية تاريخية لألعاب القوى في البطولة العربية
اليوم 15:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©