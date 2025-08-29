كارباخال ورودري يعودان إلى إسبانيا في تصفيات «مونديال 2026»



مدريد (أ ب)



استدعى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، رودي لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، وداني كارباخال الظهير الأيمن لريال مدريد للانضمام إلى القائمة التي تستعد لمواجهة بلغاريا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026 .

وغاب رودري، المتوج بجائزة الكرة الذهبية، عن أغلب مباريات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة قبل عام، ثم تعرض لإصابة في الفخذ خلال كأس العالم للأندية هذا الصيف، بحسب تقارير إخبارية.

ويعمل مدرب مانشستر سيتي بيب جواريدولا الآن على إعادته إلى تشكيلته بحذر شديد.

غاب رودري عن المباراة الافتتاحية لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز فيها السيتي 0-4 على ولفرهامبتون، وشارك بديلاً في المباراة التي خسرها الفريق 0-2 أمام توتنهام في نهاية الأسبوع الماضي.

أما كارباخال الذي تلقى نفس الإصابة في الركبة اليمنى خلال أكتوبر، فقد عاد إلى فريقه ريال مدريد في يوليو، وشارك للمرة الأولى بشكل أساسي بعد غياب يوم الأحد الماضي، في الفوز على ريال أوفيدو بالدوري الإسباني.

واستدعى دي لافوينتي أيضا لأول مرة خيسوس رودريجيز «19 عاماً»، الذي يلعب في كومو الإيطالي، حيث انضم إلى فريق المدرب سيسك فابريجاس هذا الصيف قادماً من ريال بيتيس.

وفيما يلي قائمة إسبانيا في حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال) ، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) ، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

في الدفاع : داني كارباخال (ريال مدريد) ، مارك كوكوريا (تشيلسي)، بيدرو بورو (توتنهام)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، روبن لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، داني فيفين (أتليتك بلباو)، دين هيسين (ريال مدريد).

وفي الوسط: بيدري (برشلونة)، مارتن زوبيميندي (أرسنال)، ميكيل ميرينو (أرسنال)، فابيان رويز (سان جيرمان)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، فيرمين لوبيز (برشلونة).

وفي الهجوم: ألفارو موراتا (كومو)، لامين يامال (برشلونة)، خيسوس رودريجيز (كومو)، داني أولمو (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتليتك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد).