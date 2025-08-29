توخيل يستبعد مدافع ريال مدريد من منتخب إنجلترا



لندن (رويترز)



استبعد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ريال مدريد من قائمة المنتخب الإنجليزي لمباراتي أندورا وصربيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وعاد ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وآدم وارتون لاعب كريستال بالاس إلى التشكيلة، بالإضافة إلى جون ستونز لاعب مانشستر سيتي الذي غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وقال توخيل للصحفيين «قررنا تشكيل فريق أكثر تماسكاً وتنافسية».

وأضاف المدرب الألماني الذي استبعد أيضاً جاك جريليش المعار لإيفرتون «لا شك أنني من أكبر المعجبين بترينت وجاك جريليش».

وتابع: «لاعبان كبيران وشخصان بارزانن دائماً في الحسابات، أعرف أن كلاهما في حالة إحباط، المنافسة محتدمة، سيبقيان في الحسابات، وعليهما تحسين إيقاعهما».

وتم استدعاء إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست وجيد سبينس لاعب توتنهام هوتسبير إلى المنتخب الأول للمرة الأولى بعد بداية مثيرة للإعجاب في الموسم الجديد.

كما تم استبعاد مدافع مانشستر يونايتد هاري مجواير وظهير بيرنلي كايل ووكر والمهاجم إيفان توني لاعب الأهلي السعودي.

وستلعب إنجلترا متصدرة المجموعة مع أندورا في فيلا بارك في السادس من سبتمبر وصربيا بعد ثلاثة أيام أخرى في بلجراد.

وعانى ألكسندر-أرنولد (26 عاماً) من بداية صعبة لمسيرته بالدوري الإسباني إذ فقد مكانه الأساسي الأسبوع الماضي لمصلحة داني كاربخال.

وكان ألكسندر-أرنولد ضمن تشكيلة توخيل في مباراتي يونيو أمام أندورا والسنغال، لكن المدرب حذر حينها من أن اللاعب يجب أن يعمل على الجانب الدفاعي.

وقال توخيل حينذاك: «أرى أنه يعتمد في بعض الأحيان بشكل كبير على مساهماته الهجومية ولا يعطي الكثير من التركيز للانضباط والجهد الدفاعي».

وأضاف: «إذا كان يريد أن يكون له تأثير في المنتخب الإنجليزي، عليه أن يتعامل مع الجانب الدفاعي بجدية للغاية».

ويتوجه اللاعبون إلى ملعب سانت جورج بارك يوم الثلاثاء، إذ منحهم توخيل أجازة في يوم الاثنين الذي تنتهي فيه فترة الانتقالات.

وقال المدرب البالغ من العمر 52 عاماً عن فريقه: «نشعر الآن بجاهزية تامة. خطتنا واضحة تماما بشأن ما نريد تحقيقه، ونأمل أن يشعر الجمهور بذلك، التركيز منصب على اللعب بحرية وحماس والفوز بلقب».

وحقق المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا 2024، العلامة الكاملة بتسع نقاط حتى الآن بعد فوزه على ألبانيا ولاتفيا وأندورا في أول ثلاث مباريات لتوخيل.

وتحتل ألبانيا المركز الثاني بخمس نقاط من أربع مباريات متقدمة على صربيا ولاتفيا اللتين تملك كل منهما أربع نقاط بعد مباراتين وثلاث مباريات على الترتيب، وتتذيل أندورا الترتيب بعد أن خسرت مبارياتها الأربع الأولى.

وستقام المباريات المتبقية في أكتوبر ونوفمبر إذ يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى ضمان مكان في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى النهائيات بينما يدخل صاحب المركز الثاني الملحق.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إيزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامنتو، جيد سبينس، جون ستونز

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روجرز، آدم وارتون

مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.