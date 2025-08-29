مدرب دورتموند يرفض رحيل بيير

دوسلدورف (د ب أ)



أعرب كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن رغبته في عدم رحيل ماكسيميليان بيير، وقال إن المهاجم الدولي الألماني يرغب في البقاء بالنادي أيضاً. وذكرت تقارير أن دورتموند تلقى عرضاً بقيمة 70 مليون يورو (6. 81 مليون دولار) من برينتفورد الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

ولكن كوفاتش، الذي قام بتمديد تعاقده حتى 2027، قال: «لا أريده أن يرحل، ماكسي لا يريد الرحيل»، مؤكداً أيضاً التقارير الإخبارية في هذا الصدد.

ولم يرغب كوفاتش في الرد على الشائعات التي تشير إلى أن بيير تلقى عرضين مغريين آخرين.

وقال متحدثاً عن بيير، الذي انضم للفريق في الموسم الماضي من هوفنهايم: «ماكسي لاعب مهم في هذا الفريق كما أنه موهبة ألمانية رائعة».

ولكن، لم يتضح بعد ما إذا كان بيير سيتواجد في قائمة الفريق التي ستواجه يونيون برلين الأحد أم لا؟.

ومن المنتظر أن يبدأ الأرجنتيني آرون أنسيلمينو، الذي استعاره دورتموند من تشيلسي مؤخراً، المباراة بسبب غياب العديد من المدافعين بما في ذلك نيكلاس شوله وشلوتربيك بسبب الإصابة.

وقال كوفاتش عن اللاعب الأرجنتيني، البالغ من العمر 20 عاماً: «هو لاعب ماهر للغاية وسيسهم بالتأكيد في مساعدتنا منذ البداية».

وبدأ دورتموند الدوري بالتعادل مع سانت باولي 3-3 رغم أن الفريق كان متقدماً 3-1 حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفاز يونيون بمباراته الافتتاحية على شتوتجارت، بطل الكأس، 2 / 1، ويتوقع كوفاتش أن يكون فريق يونيون أقوى من الموسم الماضي.

وتابع كوفاتش:«لا يمكن استخدام الفوز 6 - صفر على يونيون قبل بضعة أشهر مقياساً، يونيون غير أسلوب لعبه تكتيكيا وبدأ الموسم بانتصار، سيلعبون بشكل بدني قوي - وسيتعين علينا الرد بالمثل».