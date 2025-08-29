السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
فاردي يدخل في مفاوضات مع كريمونيزي!

29 أغسطس 2025 20:14

 
ميلانو (أ ف ب)

يُجري المهاجم الإنجليزي الدولي السابق جايمي فاردي محادثات بشأن انتقال محتمل إلى كريمونيزي الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالشيو)، وفقاً لما أكد مصدر في النادي.
وأوضح المصدر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، بعد التواصل الأولي مع فاردي المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي.
وكان فاردي (38 عاماً) قد غادر ليستر مع نهاية الموسم الماضي بعد 13 عاماً، أسدل خلالها الستار على قصة وُصفت بأنها من أكثر الحكايات رومانسية في تاريخ كرة القدم الحديث.
انضم فاردي إلى ليستر قادماً من فليتوود تاون (من خارج الدرجات الاحترافية)، وهو في منتصف العشرينيات من عمره، بعدما كان يجمع بين لعب الكرة والعمل في أحد المصانع.
وسرعان ما ترك المهاجم بصمته في «التشامبيونشيب»، وأسهم في صعود ليستر بعد التتويج باللقب عام 2014، قبل أن يصبح الهداف التاريخي للفريق في إنجاز التتويج بلقب الدوري الممتاز عام 2016.
خلال ذلك الموسم التاريخي، حطّم فاردي الرقم القياسي الذي كان يحمله أسطورة مانشستر يونايتد الهولندي رود فان نيستلروي، بتسجيله في 11 مباراة متتالية في الدوري، كما أحرز جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في موسم 2019-2020.
وسجّل فاردي 200 هدف في 500 مباراة بقميص ليستر، كما توّج بلقب كأس إنجلترا عام 2021، وخاض 26 مباراة دولية أحرز خلالها 7 أهداف.

