جوارديولا لم يستقر على الحارس الأساسي لمانشستر سيتي



لندن (أ ف ب)



لم يختر الإسباني بيب جوارديولا حارسه الأساسي في مانشستر سيتي، قبل مواجهة برايتون السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واعتمد جوارديولا على الحارس جيمس ترافورد في بداية الموسم، لكن الأخير ارتكب خطأ في مباراة الخسارة أمام توتنهام 0-2 في المرحلة الثانية، ما أدى إلى شكوك حول أحقيّته بالمركز الأساسي.

وشارك ترافورد (22 عاماً) في المباراة الأولى التي فاز فيها الفريق على ولفرهامبتون بسبب مرض الحارس البرازيلي إيدرسون.

لكن الشكوك تحوم حول مستقبل إيدرسون بالذات، مع ارتباط اسم الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما بالنادي الإنجليزي، بعدما ودّع باريس سان جيرمان الفرنسي.

قال جوارديولا للصحفيين: «في هذا الجزء من الموسم، وقبل انتهاء نافذة الانتقالات، كل شيء ممكن، هذا هو الأمر ببساطة».

وأضاف: «بعد ذلك (مواجهة برايتون) سنلعب أمام مانشستر يونايتد وفي دوري أبطال أوروبا وأمام أرسنال، وبعد ذلك سيكون كل شيء واضحاً وسنتخذ قرارات».

وتابع الإسباني: «الأمر يعتمد على الأداء كما على العديد من الأسباب، لا يتوقف الأمر عند حرّاس المرمى، بل عند اللاعبين أيضاً».

وكان ترافورد الذي تخرّج من أكاديمية السيتي، قد عاد إلى النادي قادماً من بيرنلي مقابل 36 مليون دولار.

وعلّق جوارديولا بعد الخطأ الذي ارتكبه الحارس وتسبب بهدف أمام توتنهام «نهتم بهم، بالطبع كان قلقاً، ولن يعجبني لو لم يكن كذلك، لكن من المؤكد أننا هنا لمساعدتهم، ولا شك في ذلك، نحن هنا لنقدّم الدعم في اللحظات الصعبة».

وردّ مدرب برشلونة السابق على سؤال حول ما إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن الحارس الأساسي أمام برايتون قائلاً: «غداً، لأنه لن يكون لديّ مؤتمر صحفي».

ورفض الإسباني التعليق على أي احتمالات لمغادرة إيدرسون أو الألماني شتيفان أورتيجا، على الرغم من أنه أشار مراراً إلى أن قائمة اللاعبين لديه كبيرة.

قال: «الناس يغادرون. هذا هو حال الأمر، (نافذة) الانتقالات هكذا، عليك أن تتقبل ذلك».