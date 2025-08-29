إيطاليا تنسحب من الترشح لاستضافة «يورو السيدات 2029»



نيون (أ ب)



انسحبت إيطاليا من الترشح لاستضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2029، لتترك أربعة متنافسين على تنظيم البطولة التي ستقام بمشاركة 16 منتخباً.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إن ألمانيا وبولندا والبرتغال بالإضافة لملف مشترك بين الدنمارك والسويد، سيتنافسون في تصويت اللجنة التنفيذية ليويفا، المقرر إجراؤه يوم 3 ديسمبر المقبل.

وتشارك إيطاليا في استضافة بطولة أوروبا للرجال 2032 مع تركيا، لكنها تواجه بالفعل ضغوطاً لتجهيز خمسة ملاعب حديثة في الوقت المحدد.

وتبدو ألمانيا الأوفر حظاً لاستضافة بطولة 2029 المكونة من 31 مباراة بعائدات مالية مرتفعة، حيث ستقام المباريات في ملاعب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، التي تتسع لنحو 70 ألف متفرج في المباريات الدولية.