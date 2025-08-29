نوريس يفرض سيطرته على التجربتين الحرتين لـ«جائزة هولندا»



حافظ البريطاني لاندو نوريس على تألقه قبل قترة العطلة الصيفية لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، وذلك بعدما سجل أسرع زمن، في التجربتين الحرتين الأولى والثانية لسباق جائزة هولندا الكبرى المقرر إقامته الأحد.

وسجل سائق مكلارين أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، وفي التجربة الحرة الثانية سجل أسرع زمن، حيث سجل زمنا بلغ دقيقة و980و9 ثانية على مضمار زاندفورت البالغ طوله 4259 كيلومتراً.

وقلص نوريس الفارق بينه وبين زميله بالفريق الأسترالي أوسكار بياستري، متصدر ترتيب فئة السائقين، لتسع نقاط من خلال الفوز بثلاثة من آخر أربعة سباقات، كما أنه فاز بسباق هولندا العام الماضي.

واحتل بياستري المركزين الثاني والثالث، على الترتيب، فيما جاء الإسباني فرناندو ألونسو، سائق أستون مارتن، في المركزين الرابع والثاني.

وكان الفاصل الزمني بين نوريس وألونسو وبياستري أقل من عشر ثانية في التجربة الحرة الثانية، التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين، لكنها جرت من دون أمطار رغم أن التوقعات كانت تشير إلى سقوطها.

وتعرض الكندي لانس سترول سائق فريق أستون مارتن لتصادم كبير في الحواجز في منعطف مائل، ما أدى إلى إيقاف التجربة حتى تم رفع السيارة المتضررة بشدة من المسار.

وغادر سترول من دون أن يتعرض لأي إصابة. وتم رفع العلم الأحمر مرة ثانية، عندما علقت سيارة التايلاندي أليكس ألبون سائق فريق وليامز في الحصى، كما انتهت التجربة مبكرا للفرنسي إسحاق حجار سائق فريق ريسينج بول، بعد أن نفاد الطاقة من سيارته.

وتوقفت التجربة الحرة الأولى، عندما علقت سيارة الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، في الحصى. وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب، في المركزين السادس والخامس، بفارق أكثر من نصف ثانية. وتمكن ثنائي فيراري، تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون، من تحسين أدائهما بعد بداية بطيئة ليحتلا المركزين الثامن والسادس على التوالي، بفارق أقل من ثانية عن المتصدر، بعد أن كان الفارق في البداية يتجاوز 6. 1 ثانية.

وفقد هاميلتون السيطرة على سيارته ودارت في التجربتين، بينما علقت سيارة فيرستابن بعد خروجه عن المسار خلال تجربة الانطلاق عقب الجلسة الأولى.

وتقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية السبت، فيما يقام السباق الخامس عشر من أصل 24 سباقاً الأحد.