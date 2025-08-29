السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريباكينا تستعرض العضلات في «فلاشينج ميدوز»

ريباكينا تستعرض العضلات في «فلاشينج ميدوز»
29 أغسطس 2025

 
نيويورك (أ ف ب)

سحقت الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة، وبطلة ويمبلدون لعام 2022، البريطانية إيما رادوكانو (36) بمجموعتين 6-1 و6-2، لتبلغ ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس للمرة الأولى في مسيرتها.
وفرضت ريباكينا التي كان أفضل إنجاز لها في نيويورك الوصول إلى الدور الثالث عام 2023، تفوقها حاسمة المواجهة في ساعة ودقيقتين فقط.
قالت: «طوال السنوات الماضية، لسبب ما لم تكن بطولة الولايات المتحدة ناجحة بالنسبة لي، لكن آمل أن يتغير ذلك هذا العام».
وتخوض ريباكينا منافسات نيويورك تحت أنظار مدربها المثير للجدل الكرواتي ستيفانو فوكوف الذي عاد إلى مقصورة فريقها بعد أن رفعت رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي إيه» إيقافه في وقت سابق من الشهر الحالي.
وكانت الرابطة منعت فوكوف من حضور جميع البطولات بعدما ثبت أنه خالف قواعد السلوك، أقالته ريباكينا قبل انطلاق نسخة العام الماضي من فلاشينج ميدوز، ثم تعرضت لسيل من الطلبات من قبله للعودة إلى تدريبها، الأمر الذي جعلها تشعر بالتهديد على سلامتها، بحسب ما كشفته تفاصيل تحقيق أجرته الرابطة ونشرها موقع «ذا أثلتيك».
وفُرض على فوكوف إيقاف لمدة عام في يناير الماضي بعدما اعتبرت الرابطة أنه مارس «سوء استخدام للسلطة وتصرفات مسيئة» تجاه ريباكينا.
إلا أن اللاعبة الكازاخستانية عادت لاحقاً للعمل معه، حيث أشرف على تدريبها هذا الموسم بين البطولات، وقد سُمح له بالعودة إلى مقاعد اللاعبين في دورة سينسيناتي، بعد أن نجح في استئناف قرار إيقافه.

