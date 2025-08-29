دورتموند يتعاقد مع مهاجم ولفرهامبتون



برلين (أ ف ب)



تعاقد بوروسيا دورتموند مع المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا من ولفرهامبتون الإنجليزي، في خامس صفقة للنادي الألماني لكرة القدم من «البريميرليج» هذا الصيف.

وينضم سيلفا (23 عاماً) إلى دورتموند مقابل 26.3 مليون دولار بحسب تقارير صحفية، إلى جانب الحوافز في صفقة تستمر حتى 2030.

ولم يلعب البرتغالي في صفوف ولفرهامبتون هذا الموسم بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.

وكان اللاعب انتقل بالإعارة إلى رينجرز الأسكتلندي ولاس بالماس الإسباني ولم يخض أي مباراة مع النادي الإنجليزي منذ نوفبمر 2023.

ومن الممكن أن يكون سيلفا (مباراة دولية واحدة) جاهزاً لخوض ثاني مباريات دورتموند أمام أونيون برلين الأحد في الدوري.

قال في بيان «أعرف أن دورتموند نادٍ شغوف ولديه جماهير رائعة، والآن، كوني جزءاً من هذا النادي يملؤني بالفخر وتطلّع كبير».

وتعاقد دورتموند الذي تأهل بصعوبة إلى دوري أبطال أوروبا، مع الإنجليزيين جوب بيلينجهام (سندرلاند) وكارني تشوكويميكا (تشيلسي) وزميله الأرجنتيني آرون أنسيلمينو، والبرازيلي يان كوتو (مانشستر سيتي) من أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف، كما السويدي دانيال سفنسون (نودسيالاند) والحارس باتريك دريفيس (بوخوم).

وكان سيلفا انضم إلى ولفرهامبتون في 2020 قادماً من بورتو بصفقة قياسية للنادي الإنجليزي بلغت 40 مليون يورو، وهو في عمر الـ18 عاماً.

وعانى سيلفا الذي بدأ بالمشاركة أساسياً بسبب إصابة المهاجم المكسيكي راوول خيمينيس، في إنجلترا واكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط خلال 72 مباراة.