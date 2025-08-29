السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توتنهام يتعاقد مع سيمونز

توتنهام يتعاقد مع سيمونز
29 أغسطس 2025 21:46

لندن (أ ف ب)

تعاقد توتنهام الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، مع صانع ألعاب لايبزج الدولي الهولندي تشافي سيمونز، في صفقة تعزز القوة الهجومية لفريق المدرب الدنماركي فرانك توماس.
وكان توتنهام الذي بدأ بشكل مثالي هذا الموسم بتحقيقه انتصارين في الدوري، بينهما على مانشستر سيتي 2-0، يبحث عن لاعب وسط هجومي في سوق الانتقالات.
وسعى النادي اللندني إلى التعاقد مع مورجان غيبز-وايت من نوتنجهام فوريست كما إبيريتشي إيزي من أرسنال، لكنه فشل في ذلك.
وقال النادي في بيان إن سيمونز وقّع عقداً «طويل الأمد»، وذلك بانتظار الحصول على الموافقة الدولية وتصريح العمل.
ولم يشكف توتنهام عن قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أنه من الممكن أن يكون انضم إلى النادي اللندني مقابل 69.9 مليون دولار مع حوافز.
قال سيمونز: «أنا سعيد للغاية ولا يمكنني الانتظار حتى أبدأ، كنت أحلم بهذا لوقت طويل».
وأضاف: «إنه ناد رائع وحين التقيت بالمدرب فرانك علمت مباشرة أن هذا هو المكان المناسب لي».
وتابع الهولندي: «سأضيف اللمسة الإبداعية إلى الفريق، لكن أيضاً العمل الجاد والانضباط، أريد أن أبذل كل ما بوسعي من أجل الفوز، للفريق وكذلك من أجل الجماهير».
وقال فرانك من جانبه «أثبت تشافي إمكانياته بتسجيل الأهداف وصناعتها، إن كان من مركز رقم 10 أو جناحاً»، مضيفاً: «كما أن لديه رؤية رائعة لزملائه، وأنا أعرف أنه سيأتي ويصبح جزءاً من فريق جيد يعمل أساسا بشكل كبير».
ولعب سيمونز آخر موسمين مع لايبزج حيث سجل 22 هدفا في 78 مباراة، علماً أنه كان قد انتقل إلى النادي الألماني بالإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي قبل التعاقد معه نهائياً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
لايبزج
أرسنال
