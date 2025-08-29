مدرب إيطاليا يستدعي تونالي وسكاماكا



ميلانو (أ ف ب)



اختار جينارو جاتوزو المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ساندرو تونالي، ضمن قائمته المستدعاة إلى تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد تعافيه من إصابة في الكتف.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة تونالي في المباراتين المقبلتين أمام إستونيا وإسرائيل في المجموعة التاسعة من التصفيات، بعد إصابته في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول 2-3 في اللحظات الأخيرة، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي.

لكن جاتوزو الذي حلّ بدلاً لوتشانو سباليتي «المقال» من منصبه في يونيو، اختار لاعب الوسط ضمن قائمة من 28 لاعباً في مسعاه لإعادة إيطاليا إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة البرازيل 2014.

وضمّت القائمة أيضاً جانلوكا سكاماكا للمرة الأولى منذ كأس أوروبا 2024، بعد الأداء الكبير لمهاجم أتالانتا.

ويحتاج المنتخب الإيطالي إلى نتائج إيجابية بسرعة، بعد خسارته أمام النرويج 0-3 في المباراة الأولى قبل فوزه على مولدوفا 2-0 في الثانية، علماً أن النرويج لعبت 4 مباريات، وتتصدر المجموعة بـ12 نقطة.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة، فيما يلعب الثاني الملحق، وهو ما فعلته إيطاليا في تصفيات آخر نسختين من دون أن تنجح بالتأهل إلى النهائيات.

وتلعب إيطاليا أمام إستونيا في بيرجامو الجمعة قبل السفر إلى المجر لمواجهة إسرائيل الاثنين.

في ما يلي قائمة المنتخب الإيطالي:

لحراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام الإنجليزي)، ماركو كارنيزيكي (أتالانتا)

للدفاع: أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو (الإنتر)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، فيديريكو جاتي، أندريا كامبياسو (يوفنتوس)، راوول بيلانوفا (أتالانتا)، ريكاردو كالافيوري (أرسنال الإنجليزي)، جيوفاني ليوني (ليفربول الإنجليزي)، جيانلوكا مانشيني (روما)

للوسط: نيكولو باريلا ودافيدي فراتيزي (الإنتر)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، نيكولو روفيلا (لاتسيو)، ساندرو تونالي (نيوكاسل الإنجليزي)، جيوفاني فابيان (بولونيا)

للهجوم: مويس كين (فيورنتينا)، دانييل مالديني، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيو ريتيجي (القادسية السعودي)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ماتيو بوليتانو (نابولي)، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو (الإنتر)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو)