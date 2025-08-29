«الوقت الطبي» ينقذ ألكاراز في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (أ ف ب)



بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثانياً عالمياً، ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً بثلاث مجموعات على الإيطالي لوتشيانو داردي 6-2 و6-4 و6-0.

وضرب ألكاراز بطل جراند سلام خمس مرات، موعداً مع أرتور ريندركنيش (82) الفائز على بنجامان بونزي (51) بأربع مجموعات 4-6 و6-3 و6-3 و6-2 في مواجهة فرنسية خالصة.

قال ألكاراز الذي طلب وقتاً مستقطعاً بسبب إصابة طفيفة: «أشعر بأنني بخير، طلبت تدخّل الطبيب فقط عندما كسر داردي إرسالي، لأنني شعرت أن هناك شيئاً لا يعمل بشكل جيد في الركبة، لكن بعد خمس أو ست نقاط اختفى الأمر».

وأضاف: «طلبت فقط من المعالج الفيزيائي أن يفحص الأمر لأنني أردت أن يكون شعوري جيدًا جسدياً للمجموعة الأخيرة».

وعلّق حول بداية المباراة في الساعة 11:30 صباحاً: «أنا لست من محبي الاستيقاظ باكراً، لذا من الصعب عليّ أن أنهض في الصباح، لكن من الأمور الجيدة أنني استيقظت مبكراً، قمت بتمارين الإحماء وشعرت أنني بحالة جيدة».

وتقدم ألكاراز 3-0 على إرساله في المجموعة الأولى، ثم كسر إرسال داردي الرابع حاسما النتيجة لمصلحته 6-2.

في المجموعة الثانية عاش الإسباني بعض اللحظات الصعبة، بداية حين نجح منافسه في تعويض كسر الإرسال والعودة للتعادل 4-4، ثم عندما شعر بآلام في ساقه اليمنى أثناء تنفيذه ضربة أمامية في الشوط التالي.

وطلب ألكاراز وقتاً مستقطعاً طبياً، حيث خضع لتدليك في فخذه وركبته اليمنيين، قبل أن يعود مسرعاً إلى الملعب ويكسر إرسال داردي لينهي المجموعة الثانية لمصلحته.

ولم يواجه الإسباني أية صعوبة في الثالثة التي حسمها بسهولة وبكسر الإرسال ثلاث مرات منهياً المباراة في ساعة و44 دقيقة.