الزمالك يشكو مرتضى منصور للنائب العام



القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم تقدمه بعدة شكاوى للنائب ضد الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور.

وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس الإدارة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضي منصور، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده، وفقاً لتقارير إعلامية مصرية.

وأضاف:«تقدم النادي بعدد من البلاغات ضد مرتضي منصور للمستشار محمد شوقي النائب العام المصري، بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام». وأوضح: «يؤكد مجلس الإدارة أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم الجماهير وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر».