السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

الزمالك يشكو مرتضى منصور للنائب العام

الزمالك يشكو مرتضى منصور للنائب العام
29 أغسطس 2025 22:20

 
القاهرة (د ب أ)

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم تقدمه بعدة شكاوى للنائب ضد الرئيس السابق للنادي مرتضى منصور.
وذكر الزمالك في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مجلس الإدارة قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضي منصور، وذلك على خلفية بعض المخالفات المالية التي يرى المجلس الحالي أنها حدثت في عهده، وفقاً لتقارير إعلامية مصرية.
وأضاف:«تقدم النادي بعدد من البلاغات ضد مرتضي منصور للمستشار محمد شوقي النائب العام المصري، بهدف حماية مصالح النادي والحفاظ على المال العام». وأوضح: «يؤكد مجلس الإدارة أن محاولات الهدم وتعطيل المسيرة لن تثني النادي عن تحقيق حلم الجماهير وتشييد الفرع الجديد في مدينة السادس من أكتوبر».

مصر
الزمالك
مرتضى منصور
