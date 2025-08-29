السبت 30 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الهلال.. الحملة تبدأ بـ«هدفين»

الهلال.. الحملة تبدأ بـ«هدفين»
29 أغسطس 2025 22:23

 الرياض (د ب أ)

استهل الهلال حملته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الرياض 2 - صفر، في الجولة الأولى من المسابقة.
وتقدم الهلال بهدف سجله متعب الحربي في الدقيقة 22، وأضاف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين.
وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، الذي يسعى خلاله للعودة لمنصة التتويج، لاسيما بعدما فشل في الموسم الماضي في الحفاظ على اللقب الذي تُوج به في موسم 2023 - 2024 .
وأنهى الهلال الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الاتحاد الذي تُوج باللقب.
في المقابل، ظل فريق الرياض بلا رصيد، علما بأنه كان أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.
وستكون مباراة الهلال القادمة بالدوري أمام القادسية يوم 12 سبتمبر المقبل، حيث سيتوقف الدوري السعودي بعد هذه الجولة بسبب فترة التوقف الدولي، فيما يلتقي الرياض مع النجمة يوم 14 من الشهر المقبل.
ويلتقي الهلال في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة مع السد القطري والدحيل القطري وناساف كارشي الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي والشارقة الإماراتي وشباب الأهلي الإماراتي والوحدة الإماراتي.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الرياض
