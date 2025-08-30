النصر.. «زلزال الخمسة»!

الرياض (أ ف ب)



قاد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فريقه الجديد النصر، إلى الفوز على مضيفه التعاون 5-0، بتسجيله ثلاثية، ضمن المرحلة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم.

وافتتح فيليكس التسجيل بعد سبع دقائق فقط على انطلاق المباراة، وأضاف الرابع (67) والخامس (87)، فيما تكفّل مواطنه النجم كريستيانو رونالدو بتسجيل الثاني من ركلة جزاء (54) والفرنسي كينجسلي كومان بتسجيل الثالث (55).

ويسعى النصر لإعادة اللقب إلى العاصمة الرياض، بعد تفوّق اتحاد جدة في الموسم الماضي، وإحراز الأهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر بدأ موسمه بخيبة، إثر خسارته لقب الكأس السوبر بركلات الترجيح أمام الأهلي، حيث لا يزال يبحث رونالدو عن لقبه المحلي الأول، منذ انضمامه أواخر 2022.

وعلى أرض التعاون، سجل قائد المنتخب البرتغالي هدفه الـ75 في 78 مباراة من بين 940 هدفاً في مسيرته الاحترافية الزاخرة.

وتُعد النتيجة مثالية في انطلاقة النصر الذي يستضيف الخلود في المرحلة الثانية، قبل أن يخوض غمار بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وافتتح فيليكس التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى، إثر عرضية من البرازيلي أنجيلو (7)، قبل أن يضيف رونالدو الثاني من ركلة جزاء (54).

وبعد دقيقة واحدة أضاف كومان الوافد الجديد أيضا، برأسه بعد كرة من نواف العقيدي (55).

وعاد فيليكس ليسجل الثاني الشخصي والرابع لفريقه بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء (67)، تبعها بالثالث الشخصي «هاتريك»، إثر متابعته كرة سددها رونالدو ارتطمت بلاعب ثم العارضة وتهادت أمام مهاجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة الإسبانيين السابق.

وسقط الشباب على أرضه أمام الخليج 1-4، وسجل للخليج كل من النرويجي جوشوا كينج (5 و82)، اليوناني كونستانتينوس فورتونيس (53 من ركلة جزاء) والبديل صالح العمري (64)، فيما سجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف الشباب من ركلة جزاء (59).