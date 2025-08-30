الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميلان يتخلص من «صدمة البداية»!

ميلان يتخلص من «صدمة البداية»!
30 أغسطس 2025 09:21

 
روما (أ ف ب)

افتتح ميلان رصيده من الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه ليتشي بهدفين في افتتاح المرحلة الثانية.
سجل الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك الأول (66) وأضاف الأميركي البديل كريستيان بوليسيك الثاني (86).
وكان ميلان استهل مشواره بخسارة فادحة أمام ضيفه كريمونيزي الصاعد 1-2 في المرحلة الأولى.
ورفع ميلان رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما تلقى ليتشي خسارته الأولى، وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.
وبعد عدم احتساب هدفين بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، الأول بسبب وجود خطأ بعد تسجيل ماتيو جابيا (4)، والثاني لوجود تسلل في هدف المكسيكي سانتياجو خيمينيس (66)، تمكن لوفتوس-تشيك من افتتاح التسجيل برأسية بعد كرة نُفّذت من ركلة حرة عبر الوافد الجديد الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (66).
وأكّد بوليسيك الفوز بهدف ثانٍ بعد تسع دقائق من دخوله، بعدما خطف الكرة وانفرد بالمرمى (86).
وواصل كريمونيزي بدايته القوية وحقق فوزه الثاني على ضيفه ساسوولو في الوقت القاتل 3-2.
وتُستكمل المرحلة السبت بمواجهة نابولي حامل اللقب مع كالياري، وتُختتم بلقاء جنوى ويوفنتوس، والإنتر وفيورنتينا من بين أهم المباريات.

الدوري الإيطالي
ميلان
ليتشي
لوكا مودريتش
نابولي
إنتر ميلان
يوفنتوس
