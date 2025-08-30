إشبيلية.. صفقة «المدافع المخضرم»!

مدريد (أ ف ب)



تعاقد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم مع المدافع المخضرم الدولي الإسباني السابق سيزار أسبيليكويتا في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى أتلتيكو مدريد عقده.

وأوضح النادي الأندلسي أن اللاعب البالغ 36 عاماً الذي شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، وقّع عقداً لمدة عام مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولعب أسبيليكويتا 11 موسماً مع تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2012 و2023، خاض خلالها 508 مباريات، وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

كان قائداً لتشيلسي حين قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي دوري الأبطال عام 2021، كما مثّل منتخب إسبانيا في 44 مباراة دولية.

يُذكر أن إشبيلية خسر أول مباراتين له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويواجه جيرونا الأحد في المرحلة الثالثة.