الخالدية «سوبر» البحرين



المنامة (أ ف ب)



توّج الخالدية بطلاً لمسابقة الكأس السوبر البحرينية المؤجلة (2024-2025)، بعد فوزه على الأهلي 5-2، على استاد مدينة خليفة الرياضية، في مدينة عيسى، مع انطلاقة الموسم الكروي البحريني الجديد.

سجل للخالدية كل من المغربي نزار العثماني (12و45)، البرازيلي جليسون موريرا (13)، والمغربي انس وحيم (27)، وكميل الأسود (64)، وللأهلي عبدالله الحشاش (59)، وسيد مهدي شرف (90).

وكان الخالدية حقق لقب الدوري في موسم 2023-2024، فيما فاز الأهلي حينها بلقب الكأس، ليلتقيا في الكأس السوبر المؤجل عن ذلك الموسم.

وهذا اللقب الثاني توالياً للخالدية في المسابقة، والثالث عموماً.

وقاد الخالدية مدربه المحلي علي عاشور، ليضيف إنجازاً شخصيا جديداً لسجله في مسابقات السوبر، بتحقيق لقب السوبر 4 مرات مع الرفاع والخالدية بالتساوي.

وسيكون الخالدية بطل كأس ملك البحرين الموسم الماضي أمام مواجهة أخرى جديدة في لقب للسوبر مع المحرق بطل الدوري للموسم الماضي في ديسمبر المقبل.