الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الخالدية «سوبر» البحرين

الخالدية «سوبر» البحرين
30 أغسطس 2025 09:34

 
المنامة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين في معسكر دبي
كوزمين: باب «الأبيض» مفتوح أمام 70 لاعباً بالدوري


توّج الخالدية بطلاً لمسابقة الكأس السوبر البحرينية المؤجلة (2024-2025)، بعد فوزه على الأهلي 5-2، على استاد مدينة خليفة الرياضية، في مدينة عيسى، مع انطلاقة الموسم الكروي البحريني الجديد.
سجل للخالدية كل من المغربي نزار العثماني (12و45)، البرازيلي جليسون موريرا (13)، والمغربي انس وحيم (27)، وكميل الأسود (64)، وللأهلي عبدالله الحشاش (59)، وسيد مهدي شرف (90).
وكان الخالدية حقق لقب الدوري في موسم 2023-2024، فيما فاز الأهلي حينها بلقب الكأس، ليلتقيا في الكأس السوبر المؤجل عن ذلك الموسم.
وهذا اللقب الثاني توالياً للخالدية في المسابقة، والثالث عموماً.
وقاد الخالدية مدربه المحلي علي عاشور، ليضيف إنجازاً شخصيا جديداً لسجله في مسابقات السوبر، بتحقيق لقب السوبر 4 مرات مع الرفاع والخالدية بالتساوي.
وسيكون الخالدية بطل كأس ملك البحرين الموسم الماضي أمام مواجهة أخرى جديدة في لقب للسوبر مع المحرق بطل الدوري للموسم الماضي في ديسمبر المقبل.

البحرين
كأس السوبر البحريني
الخالدية
الأهلي
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©