الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

شيلتون.. إحباط ودموع في «فلاشينج ميدوز»!

شيلتون.. إحباط ودموع في «فلاشينج ميدوز»!
30 أغسطس 2025 09:56

 
نيويورك (رويترز)

انسحب المصنف السادس بن شيلتون من مباراته في الدور الثالث ببطولة أميركا المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، عندما كان متعادلاً مع الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين لكل لاعب.
وشعر شيلتون بألم في كتفه الأيسر، بعد أن سدد ضربة أمامية في وقت مبكر من المجموعة الرابعة، في مواجهة متقاربة على ملعب لويس أرمسترونج، وبدا عليه الألم أثناء استعداده لرد إرسال مانارينو في الشوط الثاني.
وقال شيلتون لوالده ومدربه، برايان شيلتون، قبل أن يطلب وقتاً مستقطعاً للعلاج في منتصف الشوط الثاني من المجموعة الرابعة «لقد تعرضت لمشكلة في كتفي، لا أعرف طبيعتها. أعاني من ألم شديد».
وأضاف شيلتون لاحقاً لوالده أن هذا كان «أسوأ ألم» شعر به في حياته، قبل أن يتلقى العلاج مجدداً، وأدرك مانارينو التعادل بمجموعتين لكل لاعب.
وبدا شيلتون، الذي كان مرشحاً لأن يصبح أول لاعب أميركي يفوز باللقب في فلاشينج ميدوز منذ انتصار آندي روديك في 2003، محبطاً أثناء الاستراحة وذرف الدموع في منشفته، قبل أن ينسحب وسط صدمة الجماهير.
وقال مانارينو الذي عاد من تأخره بمجموعة ليتعادل 3-6 و6-3 و4-6 و6-4 قبل انسحاب منافسه «عندما بدأ يشعر بالألم كان متقدماً، وربما كان سيفوز بالمباراة، وكنت محظوظاً على عكسه، بالطبع أنا سعيد بالنجاح، ولكن أتمنى له الأفضل».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
