هامبورج يفسد أفراح جماهيره في «البوندسليجا»!



هامبورج (رويترز)



سجل سانت باولي هدفاً في كل شوط، ليفوز 2-صفر على مضيفه هامبورج، في أول مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يستضيفها هامبورج منذ سبع سنوات.

وهبط هامبورج على نحو مفاجئ للمرة الأولى على الإطلاق في عام 2018، وقضى سبعة مواسم في الدرجة الثانية.

ولم يلتق فريق هامبورج في دوري الأضواء منذ موسم 2010-2011.

وزحف الآلاف من جماهير هامبورج عبر المدينة لدعم الفريق، ولكن آدم دزويجالا لاعب سانت باولي أسكت جماهير الفريق المضيف، عندما حول تمريرة عرضية إلى داخل الشباك محرزاً الهدف الأول في الدقيقة 19.

وظن صاحب الأرض، الذي لم تكن له أي محاولة على المرمى طوال الشوط الأول، أنه أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق من استئناف الشوط الثاني، عندما سدد رانسفورد-يبواه كونيجسدويرفر الكرة بلمسة واحدة، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وواصل هامبورج، بطل كأس أوروبا عام 1983 الضغط، لكن محاولته للعودة لم تكتمل إذ سجل الضيوف مرة أخرى في الدقيقة 60 عندما استغل أندرياس هونتوندجي تمريرة بينية في توقيت مثالي، ليراوغ حارس مرمى هامبورج، ويسجل من زاوية ضيقة.

وأنهى هامبورج المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد جيورجي جوتشوليشفيلي لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 77.