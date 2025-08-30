الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب ريال مدريد يفضل الصمت تجاه فينيسيوس!

مدرب ريال مدريد يفضل الصمت تجاه فينيسيوس!
30 أغسطس 2025 10:16

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد.. «الجراح العميقة»!
أوناحي ينتقل إلى جيرونا


رفض تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التأكيد على أن فينيسيوس جونيور سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة مايوركا المقبلة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فينيسيوس جلس على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ في مباراة الفريق يوم الأحد الماضي أمام ريال أوفيدو، ولكنه رد على استبعاده من التشكيل الأساسي بتسجيل هدف، وصنع مثله في 27 دقيقة شارك بها في المباراة.
وفضل ألونسو التزام الصمت بشأن المهاجم البرازيلي قبل أن يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد.
وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد للغاية بفينيسيوس».
وأضاف: «قلت ذلك قبل أيام بعد المباراة ضد أوفيدو، لقد أظهر أنه قادر على إحداث تأثير جيد من مقاعد البدلاء».
وتابع: «ما أريده هو أن يقدم موسماً رائعاً، ما زلنا في البداية والجميع مهمون، بالنظر إلى كل ما قدمه لريال مدريد، وكل ما نريده منه هذا الموسم، فسيكون لاعباً حاسماً». وأردف: «يتكون فريقنا من 25 لاعباً، وبعضهم قادم من فريق الرديف (كاستيا)، الشيء المهم هو شعور الفريق، وأن يشعر كل لاعب بأنه هنا للمساهمة، وأن الفرصة ستتاح لهم».
وقال: «عندما يكون هناك هذا التماسك وروح الفريق، يكون الأمر بالغ الأهمية، الجميع جزء أساسي في هذا الفريق، فينيسيوس جونيور مهم، وفالفيردي مهم، وكورتوا مهم، جميعهم مهمون للغاية».
وبسؤاله عمن سيبدأ اللقاء، قال ألونسو: «إذا أخبرتكم بما سأفعله، فلن يكون ذلك حكيماً من جانبي، سنرى ما سيحدث».

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ريال مايوركا
تشابي ألونسو
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في زابوريزهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا ترفض إقامة منطقة عازلة على الحدود مع روسيا
اليوم 02:43
أفراد من قوات الأمن السورية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملة أمنية تستهدف خلايا إرهابية غربي سوريا
اليوم 02:43
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل طفلين بانفجار مقذوف «حوثي» في لحج
اليوم 02:43
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة
اليوم 02:43
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
الأخبار العالمية
ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يحذِّر من التصعيد في طرابلس ويدعو للحوار
اليوم 02:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©