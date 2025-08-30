مدرب ريال مدريد يفضل الصمت تجاه فينيسيوس!



مدريد (د ب أ)



رفض تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التأكيد على أن فينيسيوس جونيور سيعود للتشكيل الأساسي في مباراة مايوركا المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فينيسيوس جلس على مقاعد البدلاء بشكل مفاجئ في مباراة الفريق يوم الأحد الماضي أمام ريال أوفيدو، ولكنه رد على استبعاده من التشكيل الأساسي بتسجيل هدف، وصنع مثله في 27 دقيقة شارك بها في المباراة.

وفضل ألونسو التزام الصمت بشأن المهاجم البرازيلي قبل أن يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي: «أنا سعيد للغاية بفينيسيوس».

وأضاف: «قلت ذلك قبل أيام بعد المباراة ضد أوفيدو، لقد أظهر أنه قادر على إحداث تأثير جيد من مقاعد البدلاء».

وتابع: «ما أريده هو أن يقدم موسماً رائعاً، ما زلنا في البداية والجميع مهمون، بالنظر إلى كل ما قدمه لريال مدريد، وكل ما نريده منه هذا الموسم، فسيكون لاعباً حاسماً». وأردف: «يتكون فريقنا من 25 لاعباً، وبعضهم قادم من فريق الرديف (كاستيا)، الشيء المهم هو شعور الفريق، وأن يشعر كل لاعب بأنه هنا للمساهمة، وأن الفرصة ستتاح لهم».

وقال: «عندما يكون هناك هذا التماسك وروح الفريق، يكون الأمر بالغ الأهمية، الجميع جزء أساسي في هذا الفريق، فينيسيوس جونيور مهم، وفالفيردي مهم، وكورتوا مهم، جميعهم مهمون للغاية».

وبسؤاله عمن سيبدأ اللقاء، قال ألونسو: «إذا أخبرتكم بما سأفعله، فلن يكون ذلك حكيماً من جانبي، سنرى ما سيحدث».