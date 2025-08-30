مدرب الهلال يبرر «غضب» كانسيلو!



الرياض (د ب أ)



تحدث الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، على ردة فعل لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو، بعد مغادرته الملعب غاضباً في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام الرياض.

وفاز الهلال على الرياض 2 - صفر، في مستهل مشوار الفريقين بالدوري السعودي للمحترفين، فيما شهد اللقاء في دقائقه الأخيرة خروج كانسيلو غاضباً اعتراضاً على تبديله. وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية اللقاء، إن كانسيلو كان يرغب أن يستمر حتى نهاية المباراة، مشيراً إلى أن ردة فعله عادية.

وأضاف إنزاجي:«كانسيلو لاعب جيد، وعلاقتي معه جيدة، تحدثت معه بعد المباراة، وأوضحت له سبب استبداله».

واختتم إنزاجي تصريحاته قائلاً إن دكة بدلاء الهلال جيدة، وهو ما يمنحه القدرة على إجراء التبديلات بحسب مجريات المباراة.