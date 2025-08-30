سابالينكا.. «الثأر» بعد 4 سنوات!



نيويورك (رويترز)



حققت أرينا سابالينكا الثأر الذي كانت تتوق إليه بفوزها على ليلى فرنانديز 6-3 و7-6 في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لتمحو أثر إقصائها من الدور قبل النهائي في عام 2021، وتحافظ على حلمها في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي في «فلاشينج ميدوز».

انتظرت المصنفة الأولى عالمياً أربع سنوات للثأر من اللاعبة الكندية التي فاجأتها بالفوز عليها بمجموعات متتالية، في طريقها لنهائي 2021 في اللقاء السابق الوحيد الذي جمعهما.

قالت سابالينكا المتوجة بثلاثة ألقاب كبرى في مقابلتها على أرض الملعب، بعد الفوز في مباراة الدور الثالث، «أردت حقا هذا الثأر، أنا سعيدة جدا بالفوز».

بدأت المباراة بطريقة لا تبشر بالخير لسابالينكا إذ حصلت فرنانديز على عدة نقاط لكسر الإرسال في شوط أول ماراثوني على ملعب لويس أرمسترونج، لكن ثبات اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء مكنها من إنقاذ جميع النقاط، قبل أن تحافظ على إرسالها في النهاية.

وبدا أن هذا الاختبار المبكر حسم الأمر لمصلحة سابالينكا (27 عاماً) التي كسرت إرسال فرنانديز في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، عندما أخطأت منافستها مرتين في نقطة كسر الإرسال.

ولم تنظر سابالينكا للخلف أبدا ولم تواجه سوى نقطة كسر إرسال واحدة أخرى في المباراة أجهضتها بضربة ناجحة.

ومع ذلك، أثبتت المجموعة الثانية أنها أكثر تنافسية بكثير، إذ تبادلت اللاعبتان الحفاظ على الإرسال لتصلا إلى شوط فاصل حسمته سابالينكا بضربة أمامية.

رفعت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء رقمها القياسي في الأشواط الفاصلة هذا الموسم إلى 20 فوزاً وخسارة واحدة.

وقالت: «أشك في قرارتي في بعض الأحيان خلال المجموعة، وعندما أصل إلى الشوط الفاصل أعرف أنه لا وقت للشك، ويتعين عليّ فقط تنفيذ ضرباتي والثقة في أدائي».

وأضافت: «أذكر نفسي بأنه يتعين عليّ الثقة في نفسي، لدي شعور جيد جداً، وأعرف ما يجب أن أفعله في الملعب، وأحاول أن أبقى هجومية وأضغط على منافستي قدر المستطاع».

وبهذا الانتصار، رفعت سابالينكا رقمها المثالي في الدور الثالث ببطولة أميركا المفتوحة إلى الفوز ست مرات من دون هزيمة.