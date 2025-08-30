مهاجم تشيلسي يقترب من بايرن ميونيخ



لندن (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن انتقال نيكلاس جاكسون من تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إلى بايرن ميونيخ الألماني يقترب بشدة، في ظل إمكانية التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بطل الدوري الألماني تقدم بعرض، هذا الأسبوع، لاستعارة جاكسون، وهو العرض الذي قد يتضمن تعهد بالشراء.

وعلمت (بي أيه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يحرص على الانتقال إلى ألمانيا، بعدما تم إبلاغه بأنه ليس لديه مستقبل مع تشيلسي.

وتستمر المفاوضات بين الطرفين، وذلك رغم وجود اهتمام من نيوكاسل وأستون فيلا، ولكن يبدو من المرجح أن البايرن سيكون وجهة اللاعب المقبلة.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو، وليام دياب هذا الصيف حيث سيكونان بديلين لجاكسون.

وبعد أن قدم عروضاً جيدة في موسمه الأول، بعدما انتقاله من فياريال إلى تشيلسي مقابل 5. 22 مليون جنيه إسترليني (4. 30 مليون دولار) في 2023، تراجع أداؤه في الموسم الماضي، وسجل 10 أهداف في الدوري، رغم أنه كان مهاجم الفريق الأول الوحيد الذي امتلكه إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي.