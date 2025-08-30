سيميوني يطالب بـ «تهدئة الأوضاع» في أتلتيكو مدريد!

مدريد (د ب أ)



دعا دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم لتهدئة الأوضاع بعد البداية الخالية من الانتصارات للفريق في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أتلتيكو حصد نقطة واحدة من ست نقاط متاحة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام إسبانيول، والتعادل مع إلتشي 1-1 .

ويحل أتلتيكو ضيفاً على ألافيس السبت وهو في حاجة ماسة لتحقيق الفوز لتكون نقطة انطلاق للفريق.

وقال سيميوني:«أي شيء باستثناء حصد النقاط الثلاث فهو غير إيجابي، خاصة في وضعنا».

وأضاف:«يجب أن نركز على التحسينات، ومواصلة البناء على ما سار بشكل جيد، وقبل كل شيء، الحفاظ على الهدوء، يجب أن نواجه الأوقات الصعبة بهدوء، لنتمكن من لعب المباراة بالطريقة التي نريدها».

وفاز ألافيس 2 -1 على ليفانتي قبل أن يخسر أمام ريال بيتيس، وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وأضاف سيميوني: «هم في حالة جيدة، وهم أقوياء جداً على أرضهم، لقد خاضوا مباراتين جيدتين، ومدربهم يملك أفكاراً واضحة جداً، نأمل أن نحمل المباراة إلى المكان الذي نعتقد أننا قادرون فيه على إلحاق الضرر».