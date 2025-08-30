الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
ديوكوفيتش يكرر إنجاز كونورز بعد 34 عاماً!

ديوكوفيتش يكرر إنجاز كونورز بعد 34 عاماً!
30 أغسطس 2025 11:19

 
نيويورك (رويترز)

واصل نوفاك ديوكوفيتش سعيه نحو رقم قياسي، بإحراز اللقب الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى في مسيرته، بعد تعافيه سريعاً من مشكلة أسفل الظهر، ليتغلب على البريطاني غير المصنف كاميرون نوري 6-4 و6-7 و6-2 و6-3، ويبلغ الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وجعل هذا الفوز تحت أضواء ملعب آرثر آش ديوكوفيتش (38 عاماً) أكبر لاعب يبلغ دور 16 في فلاشينج ميدوز منذ الأميركي جيمي كونورز الذي حقق هذا الإنجاز في نفس العمر في 1991.
وحقق ديوكوفيتش، المتوج بالفعل بأكبر عدد من ألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 24 لقباً، والفائز بأكبر عدد من المباريات بواقع 395 فوزاً، إنجازاً آخر بتجاوزه السويسري المبدع روجر فيدرر، ليصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات على الملاعب الصلبة في البطولات الكبرى بفوزه رقم 192.
كما حقق ديوكوفيتش، الفائز أربع مرات في نيويورك، الفوز السابع ضد نوري مقابل لا شيء.
وقال ديوكوفيتش الذي يشارك في أول بطولة له منذ خسارته أمام يانيك سينر في ويمبلدون الشهر الماضي: «أعتقد أنه عندما تبدأ المباراة، أي مباراة، تريد حقاً الفوز بمجموعات متتالية من دون أي إثارة، وتحقق الفوز بسهولة، لكن هذا غير ممكن».
وأضاف: «يريد فريقي أن أعاني في الملعب حتى أتمكن من لعب المزيد من الدقائق في المباريات، من الجيد أن أكون تحت الاختبار، لم ألعب أي مباراة منذ ويمبلدون، ومضى وقت طويل بالنسبة لنا، من خمسة إلى ستة أسابيع».
وتابع اللاعب الصربي الذي قال إن أداءه شهد تحسناً مقارنة بأول مباراتين خاضهما: «ما زلت أحاول الوصول إلى مستواي وإيقاعي في الملعب». 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
نوفاك ديوكوفيتش
