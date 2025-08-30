برولي: «الأبيض الأولمبي» جاهز للتأهل بـ «أريحية» إلى نهائيات آسيا 2026

معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، جاهزية «الأبيض» لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، والتي يستهلها بمواجهة جوام الأربعاء المقبل، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الأولى للمجموعة التاسعة.

ويخوض المنتخب مبارياته التالية أمام هونج كونج وإيران 6 و9 سبتمبر، حيث يتطلع إلى حجز إحدى بطاقات التأهل للنهائيات القارية المقررة في السعودية خلال يناير 2026، بمشاركة 16 منتخباً، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، لتنضم إلى الدولة المُضيفة وحاملة اللقب.

ويواصل «الأبيض الأولمبي» تدريباته اليومية على ملعب فندق «ريتز كارلتون» بالعاصمة أبوظبي، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية، وزيادة الانسجام بين عناصر الفريق.

وقال برولي في تصريحات صحفية على هامش تدريبات المنتخب: «الاستعدادات مضت على الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، رغم غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، ولدينا طموح ورغبة كبيرة في بداية مثالية لمشوار التصفيات، وحظوظنا كبيرة وبدون شك سنتأهل بأريحية إلى النهائيات».

وعن قراءة المجموعـة، قال: «لم نحصل على معلومات كافية عن منتخبي جوام وإيران، في المقابل لدينا ملف كامل عن هونج كونج، المباريات ستكون قوية والمنافسة على أعلى مستوى، لكن ثقتنا كبيرة في قدرات لاعبينا».

وخاض «الأبيض الأولمبي» في يونيو الماضي تجربة أمام هونج كونج انتهت بفوزه 5-0، خلال معسكره في تايلاند، قبل أن يتغلب في المباراة الودية التالية على تايلاند 2-0، وفي أغسطس الماضي، تضمن برنامج معسكر المنتخب الإعدادي في مدينة سان بيدرو الإسبانية خوض مباراتين وديتين، فاز في الأولى على رديف مورسيا 5-0، وتفوق في الثانية على رديف إلتشي 2-0.

وتابع برولي: «المباريات الودية منحتنا تنوعاً كبيراً، حيث واجهنا منتخبات آسيوية في معسكر تايلاند تمتاز بالسرعة والتكتيك المختلف، بينما لعبنا أمام أندية إسبانية تعتمد القوة البدنية والاستحواذ، وهو ما ساعدنا على اختبار اللاعبين في ظروف متباينة».

وأشار المدرب الذي يقود المنتخب منذ فبراير 2024، إلى أن فترة عمله مع الجيل الحالي كافية لبناء فريق متجانس، وقال: «بعد عام من العمل ظهرت بصماتنا التكتيكية بوضوح، ولدينا مجموعة قادرة على المنافسة».

وحول استضافة أبوظبي لمباريات المجموعة التاسعة، قال: «اللعب على أرضنا ووسط جماهيرنا يمنحنا أفضلية، لكنه في الوقت نفسه يضع على عاتقنا مسؤولية مضاعفة لتقديم صورة مشرّفة عن الكرة الإماراتية».

وعن قائمة المنتخب، قال: «تعرض بعض اللاعبين لإصابات، مثل محمد الوافي زايد خميس وعلي الصفار، لكن المجموعة الحالية تضم عناصر متميزة، ولدينا أيضاً أسماء مشتركة بين المنتخبين الأول والأولمبي مثل الحارس حمد المقبالي، وهو أمر إيجابي يخدم كرة الإمارات».

أحمد مبارك: الدعم الجماهيري «ورقة رابحة»

ثمن أحمد مبارك، مدير منتخب الإمارات الأولمبي، ثقة اتحاد الكرة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، باختياره ضمن الطاقم الإداري، مؤكداً سعادته بخدمة كرة الإمارات، وتقديم خبراته لدعم مشوار المنتخب.

وقال مبارك: «الحظوظ متساوية في المجموعات، لكن الأبيض الأولمبي يحظى بمتابعة واهتمام خاص من اتحاد الكرة، وخضنا معسكرين ناجحين في تايلاند وإسبانيا، بجانب التنسيق بين الاتحاد ورابطة المحترفين الذي ساعد على تجهيز اللاعبين بفضل انطلاقة الدوري المبكرة».

وأضاف: «الدعم الجماهيري يشكل ورقة رابحة كبرى للمنتخب، وإقامة المباريات في الإمارات تمنحنا دافعاً إضافياً، ونتمنى أن نترجم هذه الثقة إلى نتائج إيجابية تقودنا إلى النهائيات».