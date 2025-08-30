الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توخيل يتفادى «المشاعر المختلطة» في إنجلترا!

توخيل يتفادى «المشاعر المختلطة» في إنجلترا!
30 أغسطس 2025 11:33

 
لندن (د ب أ)


أرجأ توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، موعد تجمع الفريق لما بعد اليوم الختامي لفترة الانتقالات الصيفية للمساعدة في تفادي أي مشاعر مختلطة. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هناك أحداثاً جارية حالياً يمكنها أن تؤثر على لاعبي المنتخب الإنجليزي، مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل.
ويسعى ليفربول للتعاقد مع المدافع مارك جويهي من كريستال بالاس، الذي يجذب لاعبه آدم وارتون اهتمام عدة أندية.
ومثل هذه التكهنات كانت جزءاً من قرار المنتخب الإنجليزي بتأجيل بدء المعسكر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حين تبدأ الاستعدادات لتصفيات كأس العالم ضد أندورا وصربيا في ملعب سانت جورج بارك.
وقال توخيل: «هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نستدعي اللاعبين يوم الثلاثاء، لتجنب كل هذه المشاعر المتضاربة، سيصلون يوم الثلاثاء، ليحصلوا على يوم واحد راحة». وأضاف: «كما أننا لم نرغب في أن يكون ذلك الأسبوع طويلاً جداً، أردنا تنظيم الأمور بما يتناسب مع مباراة السبت، والبدء بالتدريب يوم الثلاثاء بعد الظهر».
وأردف: «لكن جزءاً من القرار كان أيضاً لمنحهم الحرية للتعامل مع مسائل الانتقال الخاصة بهم والمواضيع المتعلقة بالانتقالات التي قد تطرأ عليهم، ولذلك، نعم، بالطبع نحن مهتمون، نحتاج إلى معرفة الاتجاه الذي يجب أن نتخذه في نهاية الأسبوع».

إنجلترا
منتخب إنجلترا
تصفيات كأس العالم
توماس توخيل
