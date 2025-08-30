الأحد 31 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أعلى 10 فترات انتقال إنفاقاً في التاريخ

أعلى 10 فترات انتقال إنفاقاً في التاريخ
30 أغسطس 2025 11:38

 
معتز الشامي (أبوظبي)


شهد سوق الانتقالات الصيفية هذا العام أحداثاً مثيرة، حيث حطم فلوريان فيرتز الرقم القياسي في سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، بانتقاله من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو.
وأنفق مانشستر يونايتد أكثر من 200 مليون يورو لتشكيل ثلاثي هجومي جديد، كما أنفق ريال مدريد أكثر من 150 مليون يورو على المدافعين، أما أرسنال، فهو صاحب أعلى إنفاق صاف في العالم، وخطف صفقة غريمه توتنهام من شمال لندن إلى إيبيريتشي إيزي، ولا يزال مستقبل ألكسندر إيزاك غامضاً.
وشهدت السوق ضخ مبالغ غير مسبوقة، حيث حطمت سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026 الرقم القياسي لأكبر مبلغ تم إنفاقه في سوق انتقالات واحد، متجاوزة 8.85 مليار يورو، التي أنفقت في صيف موسم 2023-2024.
وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، يبلغ الرقم الحالي لهذا الصيف 8.86 مليار يورو، ومع تبقي ساعات على إغلاق السوق، يستمر هذا الرقم في الارتفاع.
وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي معظمها مبلغ 8.86 مليار يورو هذا الصيف، في المجمل أنفقت أندية «البريميرليج» 2.91 مليار يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكانت أكبر الصفقات حتى الآن، هي انتقال فيرتز إلى ليفربول (125 مليون يورو)، وهوجو إيكيتيكي إلى ليفربول (95 مليون يورو)، وبنجامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد (76.5 مليون يورو).
وفي المركز الثاني، تأتي نافذة الانتقالات الصيفية 2023/2024، حيث أنفق فيها 8.85 مليار يورو، وكانت أغلى صفقة هي صفقة ديكلان رايس مع أرسنال بقيمة 116.6 مليون يورو.
وجاءت ثالث أكثر نافذة ربحية في الصيف الماضي، حيث أنفقت الأندية 8.07 مليار يورو، وفي موسم 2019/2020، احتلت نافذة الانتقالات الصيفية المركز الرابع، حيث أنفق 7.64 مليار يورو، وكما هو متوقع، كانت كل من نوافذ الانتقالات العشر الأكثر إنفاقاً خلال فترة الانتقالات الصيفية، وليست الشتوية.
لكن لا توجد نافذة انتقالات تضاهي الإنفاق الضخم لهذا الصيف، والذي يتجاوز 9 مليارات يورو على الأرجح بحلول الموعد النهائي يوم الاثنين، وقد يقترب من 10 مليارات يورو، مع وجود العديد من الصفقات الضخمة الأخرى المحتملة في الأفق.

أعلى 10 فترات انتقال 
1- صيف 2025-2026: 8.868 مليار يورو (حتى الآن)
2- صيف 2023-2024: 8.85 مليار يورو
3-صيف 2024-2025: 8.078 مليار يورو
4- صيف 2019-2020: 7.64 مليار يورو
5- صيف 2022-2023: 6.478 مليار يورو
6-صيف 2018-2019: 6.298 مليار يورو
7- صيف: 2017-2018: 6.018 مليار يورو
8- صيف 2016-2017: 4.858 مليار يورو
9-صيف 2021-2022: 4.818 مليار يورو
10- صيف 2015-2016: 4.528 مليار يورو

