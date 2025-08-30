لاعب وسط موناكو ينتقل إلى وستهام



لندن (أ ف ب)



انتقل لاعب الارتكاز الفرنسي سونجوتو ماجاسا من موناكو الفرنسي إلى وستهام الإنجليزي، بحسب ما أعلن نادي الإمارة الذي حمل ألوانه ابن الحادية والعشرين منذ 2018.

وبعد خوضه نحو ستين مباراة محترفاً في فرنسا، سيحمل لاعب الوسط ألوان فريق شرق لندن الذي أشار إلى «عقد طويل الأمد» من دون أن يعلن عن القيمة المالية للصفقة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية الواسعة الانتشار أنها بلغت 17 مليون يورو (20 مليون دولار) زائد ثلاثة ملايين كمكافآت محتملة».

وفي بيان لوستهام، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الموسم الماضي، أفاد أنه «فاز في سباق ضم ماجاسا، على حساب عدة أندية أوروبية كبرى».