ليفربول وأرسنال.. «قمة مبكرة» تشعل سباق «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية الأحد إلى ملعب أنفيلد، حيث يلتقي ليفربول وأرسنال في الجولة الثالثة من «البريميرليج»، وهي قمة مبكرة تجمع بطلي ووصيف الموسم الماضي، وكلاهما يدخل المباراة بسجل مثالي بعد انتصارين متتاليين، ما يجعلها مواجهة تحمل رسائل مبكرة في سباق اللقب.

وتأتي قمة «أنفيلد» في توقيت مبكر لكنها تحمل ثِقَل المواجهات الكبرى، ويعد دفاع أرسنال الأقوى (لم يستقبل أي هدف حتى الآن)، ويواجه هجوم ليفربول الأشرس (7 أهداف في جولتين)، وبين سلاح الكرات الثابتة، وتألق صلاح، وبروز إكيتيكي وجيوكرس، يبدو أن هذه المباراة مرشحة لتكون أولى محطات الحسم في صراع لقب 2025-2026.

المثير أن آخر أربع مباريات بين الفريقين في أنفيلد انتهت بالتعادل، آخرها 2-2 الموسم الماضي، حين قلب أرسنال تأخره بهدفين إلى تعادل، و آخر فوز لليفربول هناك يعود إلى نوفمبر 2021 (4-0)، بينما لم يعرف أرسنال طعم الانتصار في أنفيلد منذ 2012، لذلك يظل التعادل مرشحاً بقوة، لكن فوز أي طرف سيكون ضربة معنوية كبيرة.

يدخل أرسنال اللقاء وهو الأقوى في أوروبا من الكرات الثابتة، ومنذ بداية الموسم الماضي سجل الفريق 18 هدفاً من كرات ثابتة في الدوري، أكثر من أي نادٍ آخر، بينها 3 أهداف من ركنيات هذا الموسم، ومنذ 2023-2024 أحرز «المدفعجية» 33 هدفاً من الركنيات، رقم قياسي في الدوريات الخمس الكبرى.

وفي المقابل، عانى ليفربول مؤخراً، إذ تلقى هدفين من كرات ثابتة أمام نيوكاسل في الجولة الماضية، ورغم أن الإحصاءات تقول إن «الريدز» استقبل 11 هدفاً فقط من كرات ثابتة منذ بداية الموسم الماضي، فإن ضعف التركيز في مواقف محددة يجعل هذه الجبهة مصدر قلق حقيقي.

محمد صلاح لم يظهر بعد بكامل بريقه هذا الموسم (هدف وصناعة)، لكن سجله أمام أرسنال مرعب، حيث سجل 11 هدفاً في الدوري الممتاز، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ مواجهات الفريقين بعد هاري كين (14) وروني (12)، ومع كونه الهداف النشط الأول في البطولة بـ187 هدفاً، فإن مواجهة الأحد قد تكون محطة انطلاق جديدة له.

وتشهد المواجهة وجود مهاجمين جديدين على المسرح للمرة الأولى في صفوف الفريقين، وهم هوجو إكيتيكي، الذي أدهش جماهير ليفربول ببداية نارية، إذ سجل في جميع مبارياته الثلاث الأولى، ليصبح أول من يحقق ذلك منذ ستوريدج عام 2013، وفيكتور جيوكرس رد سريعاً مع أرسنال، فسجل هدفين في مرمى ليدز، أحدهما بمجهود فردي مميز، وينتظر أن يضيف وجود هذا الثنائي بُعداً هجومياً جديداً للقمة، مقارنة بالسنوات الماضية التي اعتمد فيها الطرفان على أجنحة أو لاعبين متحركين.

المواجهة بين جرافينبرخ (ليفربول) وزوبيميندي (أرسنال) تحمل بُعدًا خاصاً، بعدما رفض الإسباني عرض ليفربول الصيف الماضي لينتقل لـ«الجانرز» هذا العام، حيث استعاد جرافينبرخ الكرة 193 مرة الموسم الماضي، الأكثر بين لاعبي ليفربول، واستعاد زوبيميندي الكرة 10 مرات في أول مباراتين، الأكثر في فريقه.

ولا يمكن تجاهل موهبتين واعدتين ينتظر ظهروهما في المباراة، هم ريو نجوموها (16 عاماً) الذي سجل هدف الفوز لليفربول أمام نيوكاسل وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي، وماكس داومان (15 عاماً) الذي أصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري مع أرسنال، ورغم حساسية اللقاء، قد يكون لهما دور مؤثر.